明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

章程稱伙滬校合辦DSE課 慕光：未經授權已促刪除

【明報專訊】內地機構「摘星教育」涉嫌違規透過香港崇正中學「借殼辦學」，掀起社會關注境外機構所推的香港中學文憑試（DSE）課程。近日網傳一份招生章程聲稱「上海常青藤學校」與觀塘直資中學「慕光英文書院」合辦DSE課程，由慕光提供學籍、課程及校舍等，常青藤提供課外補習、升學指導及寄宿等。慕光在校網發聲明回應稱，章程由第三方發布、未經授權，已要求刪除。

聲稱慕光提供學籍 吸「長三角家庭」

網傳「招生簡章」聲稱，常青藤與慕光採取「DSE合作辦學模式」，慕光提供香港中學學籍、採用「政府直資學費、日校課程及校園設施」，學費每年約3000港元；常青藤香港校區則提供下午4時至8時的DSE補習、教學資料研發及升學指導，並與學生公寓合作提供寄宿託管。宣傳單列明，目標學生為2026年秋季入讀中五、六的港籍學生，適合打算通過DSE升讀香港、海外或內地高校的「長三角家庭」。

慕光日前在網頁發聲明稱，近日小紅書等平台流傳的招生簡章由第三方獨立機構發布，內容未經常青藤授權，常青藤已要求對方刪除相關資訊，慕光提醒公眾以官方資訊為準，亦會確保校務嚴格遵照法例。慕光又稱，上海常青藤是慕光的「友好姊妹學校」，常青藤曾於上海合法開辦DSE課程，學生以自修生身分參加香港考試。

梁振英：內地教育中介運作原動力是錢

另外，就摘星涉嫌「借殼辦學」事件，全國政協副主席、前特首梁振英昨再在社交平台稱，內地教育中介「運作的原動力是金錢」，又指「內地教育被人在某些領域產業化的其中一個後果就是錢的作用愈來愈大」，甚至出現旁門左道的中介。他續說，香港招收內地生的「政策和執行都要做得精細，首先是要認識內地中介的組成和運作」，亦需做好配套。

相關字詞﹕梁振英 上海常青藤學校 慕光英文書院 借殼 崇正中學 摘星教育

上 / 下一篇新聞