大學新生紛指競爭增 「達標」未入首選者眾

八大都大取錄率近5年新低

根據大學聯招處資料，今年共43,269人申請JUPAS，較去年多3635人，其中15,544人獲八大及都大學士課程取錄，比例約35.9%，按年跌約3個百分點，亦為近5年最低。最佳6科36分的港大新生林同學昨向本報表示，將分數加權後，他達到去年港大醫科的下四分位數，首志願選該科，但最終獲派第二志願的工商管理學學士（法學）及法學士雙學位課程，放榜時感愕然。

港大護理學院新生Paco、Jack及Viko則認為，前幾年經JUPAS入大學「易咗」，今年競爭重回數年前水平，例如內地DSE考生增加，「他們花很多時間讀書」；又自言放榜前已知考生增加，故採保守策略選科，在第二、三志願選擇「穩入」的科目。翻查資料，今年DSE共53,895人應考，按年升約一成，當中有逾萬名自修生報考，按年增逾2700人。

聖保羅畢業生：有同學首三志願全落空

在傳統名校聖保羅男女中學畢業、港大文學士新生李同學說，每年中學同學均參考去年中位數選科，但今年達標卻未獲錄取的同學增加，部分甚至首三志願落空，形容在該校屬罕見。文學士及法學士雙學位新生謝同學與朋友亦說，至少認識6人考獲首志願去年中位數但不獲錄取，料部分學生以為選科「穩陣」，惟JUPAS申請者增加，可能因而拉高分數線。

有學生則不覺競爭大。升讀商科的Matthew說今年中學同儕大多考入心儀學科，認為做好自己便可；來自廣州一間港人子弟學校的Linda則認為，香港升學已較內地容易。談到近日內地機構「摘星教育」疑向本地中學借殼辦學風波，Linda稱未聞「摘星教育」借殼事件，另一學生向本報說，對內地補習社的資歷認證有憂慮。

教育局日前宣布會收緊受養人申請本港資助專上課程要求，2028/29學年起設居港兩年規定，有網民質疑內地生加劇升學競爭，倡議發起聯署，要求提早實施「居港兩年」要求，甚或只准香港永久居民入讀資助學位等。

另外，港大各學會昨起亦招募新會員，對於港大學生會解散後尚未重組，謝同學形容「已成定局」，「但社會是否不需要（大學學生會）？就要打個問號」。

