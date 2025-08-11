明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

大學新生紛指競爭增 「達標」未入首選者眾

【明報專訊】大學聯招（JUPAS）上周放榜，港大前日（9日）起一連兩天舉行新生註冊日，至少10多名本地本科新生向本報表示，有感今年升學競爭較早幾年大，部分學生雖達去年分數標準，卻與心儀學科失諸交臂，推測與中學文憑試（DSE）考生增加有關；另有學生成績達去年醫科門檻，但無法入讀。有人倡議發起網上聯署，希望政府提早實施人才計劃受養人升學須符合的居港兩年要求。

八大都大取錄率近5年新低

根據大學聯招處資料，今年共43,269人申請JUPAS，較去年多3635人，其中15,544人獲八大及都大學士課程取錄，比例約35.9%，按年跌約3個百分點，亦為近5年最低。最佳6科36分的港大新生林同學昨向本報表示，將分數加權後，他達到去年港大醫科的下四分位數，首志願選該科，但最終獲派第二志願的工商管理學學士（法學）及法學士雙學位課程，放榜時感愕然。

港大護理學院新生Paco、Jack及Viko則認為，前幾年經JUPAS入大學「易咗」，今年競爭重回數年前水平，例如內地DSE考生增加，「他們花很多時間讀書」；又自言放榜前已知考生增加，故採保守策略選科，在第二、三志願選擇「穩入」的科目。翻查資料，今年DSE共53,895人應考，按年升約一成，當中有逾萬名自修生報考，按年增逾2700人。

聖保羅畢業生：有同學首三志願全落空

在傳統名校聖保羅男女中學畢業、港大文學士新生李同學說，每年中學同學均參考去年中位數選科，但今年達標卻未獲錄取的同學增加，部分甚至首三志願落空，形容在該校屬罕見。文學士及法學士雙學位新生謝同學與朋友亦說，至少認識6人考獲首志願去年中位數但不獲錄取，料部分學生以為選科「穩陣」，惟JUPAS申請者增加，可能因而拉高分數線。

有學生則不覺競爭大。升讀商科的Matthew說今年中學同儕大多考入心儀學科，認為做好自己便可；來自廣州一間港人子弟學校的Linda則認為，香港升學已較內地容易。談到近日內地機構「摘星教育」疑向本地中學借殼辦學風波，Linda稱未聞「摘星教育」借殼事件，另一學生向本報說，對內地補習社的資歷認證有憂慮。

教育局日前宣布會收緊受養人申請本港資助專上課程要求，2028/29學年起設居港兩年規定，有網民質疑內地生加劇升學競爭，倡議發起聯署，要求提早實施「居港兩年」要求，甚或只准香港永久居民入讀資助學位等。

另外，港大各學會昨起亦招募新會員，對於港大學生會解散後尚未重組，謝同學形容「已成定局」，「但社會是否不需要（大學學生會）？就要打個問號」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕香港大學 與考學校 內地生 受養子女 港大 JUPAS放榜

上 / 下一篇新聞