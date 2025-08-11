灣區熱搜：客稀財絀 小動物園夾縫求生

湖北園長兼任獸醫 南京推動物直播

暨南大學旅遊規劃設計研究院副院長董觀志曾指出，動物園本身是一個邊際成本較高的領域，需要持續的運營能力才能保障正常運行。「我曾專門調研過國內外代表性動物園，民營動物園經營確實比較艱難。」創收壓力下，部分小型動物園積極探索轉型之路，如南京紅山森林動物園推出動物直播，觀眾可在網上看到小猩猩在飼養員懷中喝奶，也可看到樹熊酣睡，既將影片流量變現為實際收入，也可擴大知名度和影響力。

奇趣動物園園長潘新葵也表示，「我每天都有在抖音、快手發視頻，透過平台獲取一點收入」。但網絡流量總有消失的一天，潘新葵也擔憂之後的動物園處境，「所以我要每天發，盡量抓住這波流量，讓更多人知道奇趣動物園，我兒子有時候也會幫我做視頻」。家人最早是不想潘新葵那麼辛苦，苦勸退休無果，現在動物園名氣大了，家人也改為背後支持，例如兒子早前因外界謠言專門為動物園製作澄清影片，潘新葵的太太閒時也會在動物園幫手。