港聞

港聞二

灣區熱搜：出圈10元動物園 客增活增價不增 園長一腳踢 白豪豬白孔雀迎賓

【明報專訊】沿着中山市華佗山公園左側小道一路向上，會看到兩道不到一米的圍欄大門，滿牆是黃底紅字標識，就連門頭也是一條黃色防水布。種種「荒涼」景象讓人很難相信這是一間動物園，卻有着全中山唯一的白豪豬、卡皮巴拉「老表」海狸鼠、會跟觀眾互動的白孔雀等動物。這間門票只要10元（人民幣，下同）的奇趣動物園，年初因網紅拍片推介而從門堪羅雀變為門庭若市，但園長明言不會因此加價或請人，繼續「一腳踢」。

明報記者 蔡宛均

黝黑的皮膚，說着一口粵式普通話，看見有遊客到門口便會馬上笑得滿臉都是褶子，那是奇趣動物園園長潘新葵。潘新葵年輕時在中山市紫馬嶺公園從事動物科普保護工作，學習了許多動物養殖技術，也是那時結下與動物的不解緣。後因合同到期，同時紫馬嶺公園有一些動物無處安置，令潘新葵萌生自立門戶的想法，2015年奇趣動物園正式開張。

疫下人稀思放棄 官員鼓勵硬挺

「當時也是運氣比較好吧，天時地利人和，雖然小，但也能自負盈虧。」潘新葵一邊看着園裏的動物一邊說道。「但是後來疫情，我們受到的衝擊很大，那時沒人來逛動物園，但日常花銷還在。」新冠疫情那幾年就像給動物園築起了一座高牆，外面的遊客進不來，裏面的人也出不去，日子逐漸捉襟見肘，潘新葵不得不另謀出路。彼時，兒子和妻子都勸他退休，潘新葵自己也想過放棄，「但當時中山市自然資源局一位科長十分支持這個公共景點，勸我再堅持一下，他說不然在南朗區、火炬區這一片都沒有觀賞動物的地方了。而且政府也有支持我們，場地和動物打疫苗的費用都免了」。潘新葵也問自己，「放棄之後呢？園內的動物怎麼辦？牠們能去哪裏呢？」他不知道未來會如何，但知道如果自己放棄，這些動物也就真的被遺棄。

園內動物皆曾被棄 園長打工補貼免流落

「人和動物都是很聰明的、有感情的，更何况相處了這麼久。之前有一次颱風，下大雨颳大風，我們的大黑豬『二師兄』都沒有亂跑，而是跑到我住的大棚子下面趴着，一直等到我回來。」於是潘新葵開啟了兼職養動物園的征程，他嘗試開了兩年腸粉店，雖能賺點錢補貼動物園，但因餐飲店要起早貪黑，沒太多時間照顧動物，後來就關閉了。「所幸我還有唱歌的愛好，朋友知道我的情况後，也介紹了很多婚慶歌手的兼職。」潘新葵也很喜歡這份兼職，不僅時間靈活，而且也是自己的興趣，奇趣動物園就這樣在園長的堅持下一步一腳印挺過疫情，但還是人流不旺，艱難維持。

網紅「打卡」變熱話 謠言滿天飛

轉機來自今年4月，一個抖音網紅到奇趣動物園「打卡」，短片一下子走紅，動物園客流量一下子從一天幾個暴漲至現在一天幾百，且遊客遍佈全國，「去年深中通道開通後就有香港遊客，今年出名後，現在每周都有香港人過來，主要以家庭遊為主」。潘新葵表示，香港人最喜愛的就是白豪豬和「百年老龜」，「香港的朋友經常說10元買不到一杯奶茶，但卻能看到白豪豬。而這隻老龜我接手領回來都養了20多年，具體牠多大年紀，其實我也不清楚」。

動物園生意好了，謠言也撲面而來，「例如有人說我們非法養殖鱷魚，但其實動物來源都是合法的，只是因為牠體積愈來愈大，出於安全考慮，必須要有養殖證件。所以相關部門也幫忙找到了三鄉的一個養殖場寄養。」中山市海洋綜合執法支隊副支隊長巢健亦表示，待潘新葵取得人工馴養繁殖證並符合相關認養條件後，可再把鱷魚領回去。

遊客增多，收入增加，潘新葵可專心照顧動物園，但也帶來新苦惱，「之前因為人少，所以基本每個遊客都能投餵一下動物，但現在人多了，動物的食量也是有限，我都怕牠們吃太多了」。之前就有遊客非常想餵大黑豬「二師兄」，潘新葵只能打趣勸道：「別餵了，大胃王『二師兄』也吃不下啦。」

客升難再全程導遊 訪者感熱情不介意

以前人少的時候，潘新葵還可以帶領每個遊客遊園，「現在人多了，經常我講到一半又有人進園」。訪問當天，潘新葵正帶着來自廣西的陳女士一家遊逛，忽然他的手機響起了「收款10元」語音提醒，只好急忙跑到門口為來自東莞的一對情侶開門。雖然如此，被「拋下」的陳女士倒不介意，「雖然動物園小了一點，但是園長的熱情，還有他自己編的那些動物順口溜都太好玩了」。

縱使應接不暇，潘新葵明言不會增加人手，一是小型動物園要考慮成本，二是自己照顧動物更有心得，「我一年365天全年無休，雖然動物園從早上8點營業到晚上6點，但我每天除了出去買菜，基本都生活在動物園的小棚裏」。除了每月固定支出如飼料約需3000元外，其他開支潘新葵也是能省則省，「這樣今年冬天就能翻修一下動物園，改善動物居住環境，希望能讓牠們住得舒服，遊客看得開心」。他認為，大動物園有大動物園的優勢，小動物園也有小動物園的樂趣，本質都是服務行業服務大眾，「所以未來幾年內門票不會漲價，自己還是會盡力給每個入園遊客講解」。

