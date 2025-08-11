明報新聞網
AI年代：按客資料度身訂做健康餐單

【明報專訊】「維小飯」創辦人魏強表示，該公司在2019年於深圳成立。同年12月，就推出全球第一個數據化的中餐網上訂購系統。每款食物都詳細列出多項營養數據，例如蛋白質、碳水化合物、脂肪、鹽、膳食纖維的分量，以及其熱量，供顧客參考，可以視為數據化的「N餸飯」。去年1月，該公司更透過冷鏈，將業務拓展至香港。

但一直以來，想控制熱量或者糖、鈉攝取量的顧客，仍然需要自行配對。他認為，由人腦來處理這種配餐工作，效率其實很低。因此，自從人工智能大模型DeepSeek冒起之後，該公司即開始構思改為以後者來處理配對和組合工序，今年4月正式推出。顧客可以在其網頁（www.nutribite.com）輸入年齡、身高、體重，以及選擇要求（如健康減磅、均衡飲食、控糖飲食、妊娠控糖），來生成個人化的健康N餸飯餐單。該公司稱這為「AI配餐」。另外，顧客亦可以和網頁上稱為「Nutribite營養師」的AI聊天機械人對話互動，甚至上載體檢報告讓它背後的DeepSeek分析，從而生成更加度身訂做的健康餐單。該公司稱這為「AI訂餐」。

這服務在4月份推出之後，顧客相當受落。該公司的業務每個月都錄得按月增長。現時，該公司每日為香港顧客提供7000至8000份餐，為深圳顧客提供4000至5000份餐，每份餐由3至4款食物組成。該公司粗略估計，大約10%至15%的餐單是經過「AI配餐」或「AI訂餐」生成。

擬進一步與鴻福堂合作

「維小飯」現時在香港主要借用Pacific Coffee和鴻福堂的分店來作為自提點。鴻福堂的會員也可以透過其「自家CLUB」應用程式向「維小飯」落單。透過鴻福堂的關係網，該公司更開始接到大公司的訂單，打開B2B市場。

鴻福堂集團行政總裁司徒永富表示，「維小飯」提供的70多款食物全部都是肉、菜、飯等主食，而鴻福堂則生產湯水、涼茶、甜品等。

所以雙方未來還可能深入合作，例如在配餐時，將前者的主食和後者的湯水組合（會將現時的湯包縮小）。雙方已計劃，稍後合作提供早餐、軟餐和月子餐，而長遠更可能合作進軍新加坡和馬來西亞市場。

