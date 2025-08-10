明報新聞網
假店假鈔古惑夾萬 老千局騙名表主謀落網

【明報專訊】兩名內地男子上周一（4日）在尖沙嘴半島中心放售總值約450萬元的兩隻名表，遭騙徒以「練功券」及特製「雙開口」夾萬騙去兩表。警方經深入調查，前日以涉嫌串謀詐騙拘捕34歲主謀及43歲司機，起回其中一隻已轉售的Patek Philippe（百達翡麗）手表，並追查另一隻Richard Mille手表下落及涉案在逃同黨。

兩表值450萬 一隻百達翡麗起回

油尖警區刑事調查隊第五隊督察蘇倩怡稱，兩名事主從事手表交易生意，有意放售兩隻名表，經行家介紹後，上周一傍晚帶同兩表到半島中心一間虛假的手表維修店，被捕主謀在店內與兩人交易，他先取出一大袋「現金」博取事主信任，要求將兩表交出驗貨，主謀其後將兩表放進特製夾萬，再以點鈔機失靈要取工具修理為由離開店舖。

兩名事主久等未見對方返回，檢查鈔票發現只有一張1000元真鈔，其餘均為印有「練功券」的偽鈔，同時發現夾萬背後有另一開口通至毗鄰房間，兩表不翼而飛。警方調查發現，涉事店舖有一個「暗房」，與舖面以臨時牆分隔，各有出入口，舖面與房間之間裝有涉事夾萬。

夾萬暗門通暗房 同黨取表即變賣

警方之後翻查大量包括「銳眼」系統的閉路電視片段，發現當日另一同黨於下午約3時已藏身「暗房」，至主謀將手表放進夾萬，同黨即從夾萬另一開口取走兩表。該同黨帶同贓物登上一輛網約貨車，到海防道表行放售兩表但不果，其後將一隻手表以173萬元轉售予彌敦道一表舖，再經港珠澳大橋逃往澳門。

警方前日在葵涌及尖沙嘴拘捕涉案主謀及網約貨車司機，兩人分別報稱地盤工人及貨車司機，暫涉串謀詐騙被扣查。警方檢獲6萬元懷疑贓款及起回一隻已轉售的Patek Philippe手表，約值200萬元，而另一隻約值250萬元的Richard Mille手表則尚未起回。據悉，澳門拘捕一名疑與案有關男子，兩地警方正確認他是否潛逃者。

