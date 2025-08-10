明報新聞網
港聞

港聞二

六旬工掃落葉猝死 親友稱常加班疑過勞

【明報專訊】63歲男工人昨早在黃大仙馬仔坑道遊樂場的行人天橋頂清理落葉時暈倒，送院不治。據工業傷亡權益會了解，死者生前數月經常加班，每日僅休息3至4小時，敦促僱主交代詳情，並要求勞工處徹查事件是否涉及工作過勞。勞工處昨回覆稱已知悉事件，並展開調查。路政署表示事發原因仍有待相關部門調查，署方及承建商會配合。據悉事主患高血壓，近日曾稱心口不適。

患高血壓 近日心口不適沒求醫

據了解，63歲姓黎事主昨早9時許在上址清理樹葉及垃圾，至10時許暈倒，被同行工友發現及報警，救護員即場為黎急救，再由救護車送往明愛醫院搶救，最終不治。警方其後在場調查，案件暫列「送院時死亡」，交黃大仙警區雜項調查隊跟進，另通知勞工處派員到場調查。據悉，黎患有高血壓，近日曾向家人稱心口不適，但沒有求醫。

親友：事主常凌晨1時回家早6時上班

與黎同住的女子昨受訪稱，黎之前從事車輛維修，後來失去工作才轉職清潔工。她形容黎具責任心及重視工作，不排除上司給予「無形壓力」，憂拒絕加班，對方會另覓人手取代自己，故「由朝踩到晚」屬常態，經常凌晨1時回家、清晨6時上班，達「失控」狀態，「不停捱夜，無休息及娛樂，大時大節無假放」。

據她觀察，黎近年身體變差，數月前體重下降至少10磅，前晚罕有提早回家休息，看起來「頭耷耷」，不排除他當時已身體不適。

屬外判工 路署：一般加班兩三小時

據了解，黎是路政署外判承建商「新港建築發展有限公司」的工人。路政署回覆查詢稱，事主昨早如常上班，他一般工作時間為周一至周六上午8時半至下午5時，並會因應實際工作需要加班，一般情况約2至3小時；而在工作期間，除午膳外，承建商亦有為工人安排適當休息時段及提供清涼飲用水。

路政署表示對事件感非常難過，並對死者家屬致以深切慰問；事後承建商已即時聯絡死者家屬，並陪伴家屬以提供所需支援；署方會與承建商繼續保持聯繫，令家屬在有需要時能獲適切協助。

