六旬工掃落葉猝死 親友稱常加班疑過勞

患高血壓 近日心口不適沒求醫

據了解，63歲姓黎事主昨早9時許在上址清理樹葉及垃圾，至10時許暈倒，被同行工友發現及報警，救護員即場為黎急救，再由救護車送往明愛醫院搶救，最終不治。警方其後在場調查，案件暫列「送院時死亡」，交黃大仙警區雜項調查隊跟進，另通知勞工處派員到場調查。據悉，黎患有高血壓，近日曾向家人稱心口不適，但沒有求醫。

親友：事主常凌晨1時回家早6時上班

與黎同住的女子昨受訪稱，黎之前從事車輛維修，後來失去工作才轉職清潔工。她形容黎具責任心及重視工作，不排除上司給予「無形壓力」，憂拒絕加班，對方會另覓人手取代自己，故「由朝踩到晚」屬常態，經常凌晨1時回家、清晨6時上班，達「失控」狀態，「不停捱夜，無休息及娛樂，大時大節無假放」。

據她觀察，黎近年身體變差，數月前體重下降至少10磅，前晚罕有提早回家休息，看起來「頭耷耷」，不排除他當時已身體不適。

屬外判工 路署：一般加班兩三小時

據了解，黎是路政署外判承建商「新港建築發展有限公司」的工人。路政署回覆查詢稱，事主昨早如常上班，他一般工作時間為周一至周六上午8時半至下午5時，並會因應實際工作需要加班，一般情况約2至3小時；而在工作期間，除午膳外，承建商亦有為工人安排適當休息時段及提供清涼飲用水。

路政署表示對事件感非常難過，並對死者家屬致以深切慰問；事後承建商已即時聯絡死者家屬，並陪伴家屬以提供所需支援；署方會與承建商繼續保持聯繫，令家屬在有需要時能獲適切協助。