港聞

港聞二

警續打「細B」團伙 拘67人堵賣淫收入 經營酒吧會所扯皮條 肉金5000至1萬抽佣六成

【明報專訊】警方上月底展開「伏箭」反黑行動，拘捕82人涉洗黑錢及串謀詐騙等，當中包括黑幫新義安頭目陳孝廉「細Ｂ」，凍結逾11億元懷疑犯罪得益。警方上周再次展開針對新義安的行動，堵截相關犯罪集團涉及賣淫的收入來源，共拘捕67人，包括來自台灣、泰國及內地的性工作者。警方初步相信該集團經營私人會所及樓上酒吧，透過相熟職員向顧客推介性工作者提供性服務，從中抽佣約六成，大幅剝削性工作者。

拘41女來自台泰內地 集團包住宿接送

警方昨交代上周四（7日）展開代號「天堡」的拘捕行動，探員聯同入境處突擊搜查灣仔、中環及大埔多處地點，包括由犯罪集團經營或有聯繫的私人會所及樓上酒吧，拘捕年齡20至62歲的22男45女，包括持護照入境的20名台灣女子、4名泰國女子、17名持雙程證來港內地女子，以及25名本地人及1名台灣男子，分別涉嫌控制他人賣淫、依靠他人賣淫收入為生、違反逗留條件、經營無牌酒吧等。

警方在行動中檢獲逾28萬元懷疑犯罪得益、大量單據及帳簿等，另扣查8輛用作接載性工作者的七人車。部分持護照或雙程證來港的被捕人已轉交入境處跟進，其餘被捕人仍被扣查。

O記卧底滲入蒐證 酒吧會所兼賣毒品

有組織罪案及三合會調查科（O記）警司周家文稱，早前派出臥底探員，自今年3月滲入犯罪集團蒐集情報及證據，發現集團成員在外地招攬性工作者來港工作，並安排她們抵港後的住宿及車輛接載往返娛樂場所接客，每次性交易收費5000至1萬元不等。另外，集團成員會向顧客兜售依托咪酯（前稱太空油）等毒品。

上月29日，警方就新義安背景的犯罪集團展開行動，拘捕55男27女，年齡19至78歲，包括44歲頭目「細Ｂ」陳孝廉。調查發現，涉案者成立信託服務公司清洗黑錢近400億元，為警方搗破首宗透過信託服務公司掩飾洗黑錢的案件。

在2022年至去年間21個月，該公司戶口有198億元不明來歷款項存入，繼而被轉到不同個人戶口、購虛擬貨幣，甚至有董事用作個人消費，合共396億元資金存入及轉出；該公司亦曾涉向銀行提供虛假文件掩飾資金來源。

