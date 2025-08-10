明報新聞網
日破兩毒案拘3人 檢4500萬元貨

【明報專訊】警方毒品調查科前日接連展開打擊毒品行動，在元朗、青衣分別檢獲40公斤可卡因及65公斤大麻花，總市值約4500萬元，3男子涉嫌販毒被捕。據了解，被捕男子收取約2萬至5萬元報酬，為販毒集團處理毒品及管理儲存倉。另外，警方於調查期間發現一名可疑男子，經調查後於其鐵皮屋搜獲私煙及加熱煙，總市值約630萬元。

毒品調查科行動組3A隊高級督察陳源勳表示，警方經深入調查，前日早上在元朗石塘村附近截查一輛可疑私家車，搜出11公斤磚狀可卡因，遂以涉嫌販毒拘捕49歲男司機。探員及後將該司機帶返其於附近租用的鐵皮屋，於屋內地下暗格再搜出29公斤同類包裝的可卡因。行動中檢獲共40公斤可卡因，市值約3000萬元。

調查間截可疑漢檢百萬私煙

調查期間探員發現一名形迹可疑內地男子並截停，經調查後在其管有的鐵皮屋檢獲140萬支私煙及1.3萬支加熱煙，總市值約630萬元，該名29歲內地男子涉嫌管有應課稅品被捕，案件已轉交由海關跟進。

另外，探員同日下午在青衣截查兩名男子，他們正將家俬搬運至貨車。經搜查後，發現家俬內藏有119包真空包裝的大麻花，共重65公斤，毒品市值約1500萬元，該兩名25及56歲男子涉嫌販毒被捕。涉毒品被捕3男子已分別被暫控各一項「販運危險藥物」罪，案件明日分別在屯門及西九龍裁判法院提堂。

