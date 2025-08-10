崇正風波 梁振英：港縱需融合內地 亦要設「閥門」

促防「想掏內地人錢旁門左道」

摘星早前聲稱與崇正中學合辦香港中學文憑試（DSE）課程，招收中四五生，標榜提供「正規學籍」及校舍，中六生可以「學校考生」身分報考中學文憑試（DSE）。教育局證實摘星非註冊學校後，摘星改稱僅獲崇正授權「招生」，否認提供課程，並在教育局方前日暫停崇正營辦後宣布中止招生。

梁振英指出，內地教育及考試壓力大，DSE考試、香港身分證受內地人歡迎，故本港須全面認識及提防「形形式式想在內地人民身上掏錢的旁門左道」，「不得不防」。

梁振英又表示，香港雖某方面較先進，但仍有需要與內地融合發展，強調目前方向正確，惟「香港小，內地大」，執行政策時須設「閥門」，不可大水漫灌，形容「香港的大樹小苗都要水，但水多了會受澇」。