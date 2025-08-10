明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「民間施政報告」倡全民退保 6團體促檢討輸勞  指有僱主「人為」鬧荒

【明報專訊】新一份《施政報告》9月公布，個人及社區服務行業職工總會等6個團體昨聯合發布《2025民間施政報告》。有團體聚焦外勞政策，呼籲審視輸入外勞、提高外勞徵費；亦有多個團體建議要求政府重啟免審查、三方供款的「全民退休保障」，又認為應針對就業情况設立「失業援助金」和「零散工援助金」。

籲設外勞暫停機制 加徵費

清潔服務業職工會和香港物業管理及保安職工總會於報告中均提及外勞輸入問題。清潔服務業職工會指出，現時有7000人獲批為輸入清潔員及保安員，雖佔從業員總數不足4%，但部分僱主透過設定惡劣招聘條件，「人為」製造勞工短缺以輸入外勞，導致不少本地工人遭削減工時、開工不足、工資受壓等。香港物業管理及保安職工總會則指出，物業管理及保安行業均受AI系統和外勞「夾擊」，呼籲政府對外勞設立明確、可啟動的「暫停機制」，並將外勞徵費由每月400元增至800元，強調部分收費可用於設立入行獎勵、津貼或職業培訓。

個人及社區服務行業職工總會促請設立「零散工援助金」，為開工不足的就職者提供短期補貼，同時加強監管僱主欠薪和延遲付款等情况。會方指出，餐飲、零售和活動及物流行業都以零散工支撐日常營運，惟不少公司削減臨時工開支，而零散工本身缺乏法定勞工保障，政府設援助金可保證基層打工仔基本權益。

建議推失業援助金

老人權益中心、青年退保關注組和全民退保關注組都重申應設立全民退休保障，其中全民退保關注組另呼籲設立「失業援助金」，強調應設四大原則，包括即時受惠、免審免查、短期支援和足夠水平，當各行各業結業或工人被迫放無薪假時，政府應提供短期經濟支援。

另外，老人權益中心提議成立「照顧者支援閣」，以全港214間長者鄰舍中心作為支援照顧者第一道防線，為受照顧者和照顧者提供場地及人手支援。

相關字詞﹕零散工 外勞 施政報告諮詢

上 / 下一篇新聞