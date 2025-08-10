13監察區 掃管笏白紋伊蚊指數最高

基孔熱無新增 維持五輸入

衛生防護中心截至昨午5時未錄得新增基孔肯雅熱新個案，已再去信全港醫生，提醒為符合基孔肯雅熱臨牀症狀的患者安排檢測，不論其旅遊史。今年錄得的5宗個案分別住在葵青石籬一邨、觀塘安達邨、鴨脷洲利東邨及青衣曉峰園，另有一宗「可能個案」居於東區西灣河街。

陳國基信基孔熱可控 籲勿驚慌

陳國基昨日在商台節目《政經星期六》表示，政府已在口岸、蚊患指數較高的地區，以及確診患者所到過的地方250米半徑範圍內加強滅蚊，同時要求患者在無蚊環境下治療，故有信心能控制病毒傳播風險，預防社區爆發。他說基孔肯雅熱屬低致命率疾病、不會人傳人，目前亦只出現輸入個案，呼籲市民毋須過度驚慌。

可傳播基孔肯雅熱的白紋伊蚊屬本港常見蚊品種，食環署昨日公布本月第一批涵蓋13個監察區的白紋伊蚊誘蚊器指數，當中屯門掃管笏最高，達16.4%。署方表示因應基孔肯雅熱情况，會擴展控蚊工作，針對誘蚊器指數介乎10%至20%的區域，署方會聯同有關部門及持份者強化滅蚊工作，找出蚊患情况較高的地點，作密集且具針對性的措施。