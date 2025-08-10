一型糖尿病芭比推出 宣揚包容

臂貼血糖儀腰掛胰島素泵

「Barbie Fashionistas」系列2009年面世，製造商美泰（Mattel）至今推出逾175款不同設計的芭比，包括具聽障、白斑及唐氏綜合症等特徵，一型糖尿病芭比是系列最新成員。系列推出目標是增進兒童包容及同理心。為了芭比的外觀更真實反映糖尿病患者日常，新品手臂戴了血糖監測儀，腰間掛着胰島素泵。藍色圓圈是糖尿病關注的全球象徵，新芭比就是穿著藍色圓點衣服。

日韓研改病名除污名

專家：港對一型患者支援不足

馬青雲說，確診一型糖尿病對兒童打擊很大，要佩戴血糖監測器（CGM）監測病情，或招致歧視，冀新款芭比能令大家更加包容。他說韓國及日本正研究更改糖尿病名稱，「呢個名一來太普遍，可能令病人掉以輕心，二來好似好污糟，容易標籤患者」。

馬亦積極為糖尿病爭取支援。中大正與馬會合作資助合資格糖尿病患者使用CGM；而芭比背着的胰島素注射泵則要8萬元，病人一般難以自費購買，馬會將資助10名患者使用。馬認為，現時香港對一型糖尿病患者支援不足，國外不少地方已恒常資助使用CGM，香港病人至今卻仍需自費購買傳統的血糖機（俗稱「篤手指」），每張試紙要5元。