港聞

港聞一

一型糖尿病芭比推出 宣揚包容

【明報專訊】「你們可能不知道，一型糖尿病最近（上月）最大的新聞就係出了一個一型糖尿芭比！」馬青雲不諱言也想擁有這個手臂貼着血糖監測儀及掛着胰島素注射泵機的芭比娃娃，可惜已搶購一空。

臂貼血糖儀腰掛胰島素泵

「Barbie Fashionistas」系列2009年面世，製造商美泰（Mattel）至今推出逾175款不同設計的芭比，包括具聽障、白斑及唐氏綜合症等特徵，一型糖尿病芭比是系列最新成員。系列推出目標是增進兒童包容及同理心。為了芭比的外觀更真實反映糖尿病患者日常，新品手臂戴了血糖監測儀，腰間掛着胰島素泵。藍色圓圈是糖尿病關注的全球象徵，新芭比就是穿著藍色圓點衣服。

日韓研改病名除污名

專家：港對一型患者支援不足

馬青雲說，確診一型糖尿病對兒童打擊很大，要佩戴血糖監測器（CGM）監測病情，或招致歧視，冀新款芭比能令大家更加包容。他說韓國及日本正研究更改糖尿病名稱，「呢個名一來太普遍，可能令病人掉以輕心，二來好似好污糟，容易標籤患者」。

馬亦積極為糖尿病爭取支援。中大正與馬會合作資助合資格糖尿病患者使用CGM；而芭比背着的胰島素注射泵則要8萬元，病人一般難以自費購買，馬會將資助10名患者使用。馬認為，現時香港對一型糖尿病患者支援不足，國外不少地方已恒常資助使用CGM，香港病人至今卻仍需自費購買傳統的血糖機（俗稱「篤手指」），每張試紙要5元。

