港聞

港聞一

四成糖尿病一型誤診二型 嚴重可致命 有治療方法錯7年 專家：服藥一年不見效應檢測

【明報專訊】本港約一成人口患糖尿病，中文大學醫學院何善衡糖尿科教授、內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲接受本報專訪時稱，臨牀上有40%的一型糖尿病患者最初被誤診為二型糖尿病。醫學界關注傳統認為兒童或青少年時出現的一型糖尿，愈來愈多在成年後才發病，令誤診機率增加。有在職港婦60歲突然暴瘦，家庭醫生診斷患二型糖尿病，食口服藥後不久「成個人黑晒」，向醫生查詢時被勸喻忍耐，至4個月後始被馬青雲發現患一型糖尿病。馬說有個案被誤診長達7年，而一型患者若未能控制病情，可引發可致命的酮酸中毒，建議患者服藥一年病情仍未好轉，應向醫生查詢需否進一步做檢測。

明報記者 楊晨

一型糖尿病被誤診的最經典例子是英國前首相文翠珊（Theresa May），她在約在四五十歲後確診糖尿病，但一直被診斷為二型，治療效果一直不理想，其後始揭是患一型，轉用胰島素後終成功控制血糖水平。

馬青雲說，一型和二型糖尿病的病因有別，治療方式亦大不同。他解釋一型糖尿病是免疫系統受襲，分泌胰島素的細胞受損，故一型糖尿病患者嚴重缺乏胰島素，大多一開始便需打針注射胰島素；二型糖尿病成因則相對複雜，包括肥胖、脂肪分佈等導致胰島素分泌失常，患者早期可透過口服藥控制。

近年一型糖尿成年案例增

兩類病因不同 治療方法各異

馬表示，醫學界傳統上認為一型糖尿病發病年紀較小，故又名幼發型糖尿（Juvenile-onset diabetes），但醫學界近十年留意到成年後始發病的一型糖尿病患者不在少數，業界對原因有諸多假設，例如生活環境愈來愈清潔致免疫系統愈來愈敏感。他說，本港2002至2015年有562,022人確診糖尿病，2426人為一型，其中三分之一年逾40歲。

抗體測試可辨 港不屬常規

一型糖尿病可透過抗體測試確診，惟有關測試在港不屬常規測試。馬青雲說，現時多數靠醫生臨牀上作專業判斷患者糖尿病類型。他強調，一型糖尿病被誤診為二型對病人影響嚴重，一型患者需注射胰島素，若未能控制病情，嚴重可致失明，亦會引起酮酸中毒，有患者因而急性中毒要送入深切治療部，嚴重可致命。他曾遇過一型糖尿病患者誤診為二型7年後才獲確診。

馬青雲說，近年觀察到臨牀上被誤診的個案數量增多。被問如何分辨一型及二型糖尿病，他說可透過抽血檢測高風險基因，另可透過一型糖尿病基因風險評分去分辨，但以往只有歐洲版評分工具，在華人群體準確度不高，最近中大醫學院跨國合作研究出針對華人群體的「華人一型糖尿病基因風險評分（C-GRS）」工具（見另稿）。

有人服藥無效醫生着忍耐 後證誤診

71歲余女士10多年前因體重暴跌、身體疲倦等症狀看家庭醫生，做身體檢查後發現指數「爆晒燈」，確診糖尿病，並獲處方口服藥。她服藥後無好轉，反而沒有大小便，「成個人（皮膚）黑晒」，幾日後致電家庭醫生查詢，醫生說毋須擔心，「話糖尿小便頻密，咁你現在少咗」，並着她忍耐，相信會逐漸改善。

余女士說，確診時家庭醫生並未告知其糖尿病類型，她只知口服藥無效；她還嘗試推拿以紓緩症狀，效果亦不佳。她食口服藥兩三個月後，經介紹向馬青雲求診，馬很快建議她打胰島素，病情穩定下來，其後做抗體測試，確診患一型糖尿病，至今每天需打4針胰島素。她說當時認為糖尿病「唔係咩大病，可能生活規律點可以控制到」，但其實會引發多種併發症，盼病友更加重視。

馬青雲說，糖尿病非常普遍，不少病人、甚至部分醫生的意識不夠強，病人未能及早獲適切治療，並不理想，建議糖尿病患者食口服藥一年後，若病情無好轉，應向醫生查詢是否要進一步做檢測，以判斷是否為一型糖尿病。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕中大醫學院 醫學研究 慢性疾病 糖尿病 馬青雲

