環團碼頭量度 郵輪泊岸二氧化氮升四成

燃低硫柴油排二氧化氮等污染物

健康空氣行動行政總裁馮建瑋表示，除了二氧化碳，郵輪即使用低硫柴油，亦會排放各種污染物如懸浮粒子、二氧化氮、二氧化硫等。他說，數據反映郵輪泊岸的廢氣排放，對周圍空氣質素有一定影響，對居民健康亦帶來額外風險。

中國交通運輸部網頁顯示，一艘郵輪停靠一次港口的用電量約7.5萬度，替代燃油17.6公噸，減少二氧化碳排放55.7公噸，減排效果明顯。以今年預計有111航次郵輪停泊啟德郵輪碼頭推算，若全部轉用岸電，可減少使用燃油合共約1953.6公噸，減少二氧化碳排放6182.7公噸。

郵輪碼頭已留兩機房發展岸電

早於2013年，環保署已就啟德郵輪碼頭提供岸電設施做可行性研究，政府亦已預留安裝位置，但最後考慮到成本效益，決定擱置計劃。政府當時估計岸電系統造價3.15億元，每年營運成本約1400萬元，可使用岸電的船佔總停泊船次約10%。

政府於2015年提交立法會的文件顯示，為使香港日後能發展岸電，當局在設計啟德郵輪碼頭時已預留空間安裝岸電設施，包括兩間機房各可安裝一台岸電機組，而每台機組可同時為一艘大型郵輪或兩艘中型郵輪供電。

（城市保育）