明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

環團碼頭量度 郵輪泊岸二氧化氮升四成

【明報專訊】健康空氣行動於上周三（6日）到啟德郵輪碼頭天台，量度內地大型郵輪「鼓浪嶼號」泊岸前後的二氧化氮濃度變化。結果顯示，當日中午至下午1時、即郵輪到達前1小時，碼頭天台錄得空氣中二氧化氮濃度為每立方米32.8微克；郵輪於下午約1時泊岸，當日下午1時至2時的二氧化氮濃度為每立方米46.9微克，上升約43%。

燃低硫柴油排二氧化氮等污染物

健康空氣行動行政總裁馮建瑋表示，除了二氧化碳，郵輪即使用低硫柴油，亦會排放各種污染物如懸浮粒子、二氧化氮、二氧化硫等。他說，數據反映郵輪泊岸的廢氣排放，對周圍空氣質素有一定影響，對居民健康亦帶來額外風險。

中國交通運輸部網頁顯示，一艘郵輪停靠一次港口的用電量約7.5萬度，替代燃油17.6公噸，減少二氧化碳排放55.7公噸，減排效果明顯。以今年預計有111航次郵輪停泊啟德郵輪碼頭推算，若全部轉用岸電，可減少使用燃油合共約1953.6公噸，減少二氧化碳排放6182.7公噸。

郵輪碼頭已留兩機房發展岸電

早於2013年，環保署已就啟德郵輪碼頭提供岸電設施做可行性研究，政府亦已預留安裝位置，但最後考慮到成本效益，決定擱置計劃。政府當時估計岸電系統造價3.15億元，每年營運成本約1400萬元，可使用岸電的船佔總停泊船次約10%。

政府於2015年提交立法會的文件顯示，為使香港日後能發展岸電，當局在設計啟德郵輪碼頭時已預留空間安裝岸電設施，包括兩間機房各可安裝一台岸電機組，而每台機組可同時為一艘大型郵輪或兩艘中型郵輪供電。

（城市保育）

上 / 下一篇新聞