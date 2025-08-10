明報新聞網
港聞

港聞二

擱置10年 郵輪碼頭岸電重新考慮 為泊岸船供電減排放 環團籲追上國際

【明報專訊】航運業佔全球溫室氣體排放約3%，近年航運業界積極制定減排措施及時間表，惟本港籌備逾10年仍未落實為啟德郵輪碼頭建造岸電裝置，為到港郵輪提供電力。環境及生態局與文化體育及旅遊局聯合回覆本報表示，使用綠色能源是國際航運業大趨勢，有業界關注郵輪港口是否有配備合適的岸電系統，政府正就啟德郵輪碼頭設置岸電設施做技術檢討工作，預期今年內完成。有環團表示內地主要港口、鄰近地區如韓國及歐洲多個主要港口均已有岸電設施，反映岸電是大勢所趨，促政府盡快落實建設岸電系統，不但有助減排，亦可吸引更多配備岸電系統的郵輪停泊本港。

明報記者 馬耀森

岸電是指在碼頭建設的岸上供電系統，讓船泊岸後關掉柴油引擎而轉用電力，以減少船停泊時排放空氣污染物。早於2013年，環保署已就啟德郵輪碼頭提供岸電設施做可行性研究，政府亦已預留安裝位置，但最後考慮到成本效益，於2015年決定擱置計劃。

政府：郵輪已陸續配備岸電系統

10年過去，岸電有機會捲土重來，環境及生態局與文體旅局聯合回覆本報表示，政府注意到有個別郵輪公司已陸續為其未來數年建成的新郵輪和現有郵輪設置岸電系統，亦有個別業界人士關注郵輪港口是否有配備合適岸電系統，就此兩個政策局正就啟德郵輪碼頭設置岸電設施做技術檢討工作，包括審視世界各地主要港口發展岸電設施的趨勢、分析郵輪（包括停泊啟德郵輪碼頭的郵輪）設置、使用岸電系統情况，以及研究啟德郵輪碼頭設置岸電系統所需的技術條件和發展成本。

因成本效益擱置 將研究技術及成本

發言人稱，使用綠色能源是國際航運業大趨勢，於郵輪碼頭安裝岸電設施可讓郵輪於泊岸時接駁陸上電網，有助減少船舶輔助發動機的溫室氣體排放和燃料消耗，同時減少空氣污染物如二氧化硫、氮氧化物及懸浮粒子的排放。

為了應對氣候變化，國際航運界近年積極研究減排，歐盟規定自2030年起，無論是客船或貨船，所有超過5000公噸的船若靠岸兩小時，均必須接駁岸電，因此相關港口均須配備岸電設施。國際海事組織（IMO）於2023年7月公布《2023年船舶溫室氣體減排策略》，建議各國政府考慮興建岸電設施，以減少航運的碳排放。

政府今年4月向立法會提交的文件顯示，預計今年會有154航次郵輪停靠香港，其中111航次停泊啟德郵輪碼頭。根據船期表，以啟德郵輪碼頭為長期母港營運的內地大型郵輪「鼓浪嶼號」，今年約有37航次停靠啟德，佔全年航次逾三成。資料顯示，「鼓浪嶼號」設置高壓電系統，可滿足船舶靠泊期間的全部電力需求，實現船舶泊岸零碳排放。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋表示，啟德郵輪碼頭未有安裝岸電設施，過去可能是考慮到使用率及成本效益等因素，但近年愈來愈多郵輪可接駁岸電系統，反映岸電已是大勢所趨，郵輪亦要符合國際海事組織或歐盟的要求，若本港不急起直追，「使用岸電的郵輪可以選擇不來香港，即使本港有（岸電），亦只是與其他有岸電的碼頭看齊，如果無就是落後」。

環團：無岸電 部分郵輪或不來

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑擔心香港落後於國際形勢，例如船公司因應國際實施排放管制或要符合環境、社會及管治（ESG）要求而不派船來港，甚至只派沒有岸電系統的郵輪來港，隨時因小失大。他說，國家《綠色交通「十四五」發展規劃》提及力爭2024年底「郵輪港口企業停靠郵輪的碼頭實現高壓岸電設施100%全覆蓋」，認為本港有責任對接國家目標。

政府於去年底公布的《郵輪旅遊發展行動計劃》提出五大策略，其中一項為發展香港成為「綠色郵輪港」，支持郵輪採用岸電設施。



