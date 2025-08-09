代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料

議員倡再改善「網上預約難」

運輸署解釋，新的派籌要求是為了確保市民公平使用服務。張欣宇表示，據他了解，在網上預約要等候一段日子才有期，以往可達兩個月，因此不少人選擇到牌照事務處領取即日籌。他建議當局在能夠與其他發證機構核實申請人資料的前提下，檢視是否仍有必要要求申請人或受託人親自到場辦理手續。

運輸署昨日公布，針對部分人在領取即日籌後招攬代辦服務並影響現場秩序，下周三起實施新要求，要求受委託的代辦手續人士，要在籌號輸入本人及申請人的身分證明文件首4位數字或字母，有關資料會列印於其籌號。櫃位人員核對時如發現資料與籌號不符，申請一概不獲受理，亦不會補發籌號。

下月起查內地駕照申請人資料 偽者撤預約

網上預約方面，運輸署計劃下月起將查核經網上預約提供的內地駕駛證的申請人資料，如有不真確，預約將被取消，名額重新開放予其他申請人預約。

運輸署表示，一直非常關注牌照事務處輪候取籌及網上預約櫃位服務的情况，牌照事務處已派員加強巡查，維持輪候取籌秩序，於圍欄上標示輪候籌號次序以防插隊，並提升派籌系統，加強核對身分，阻截籌號轉讓。署方又稱，新安排旨在進一步遏止憑籌號招攬生意的情况，如發現有人影響公共秩序，會交警方跟進。