明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料

【明報專訊】為打擊代辦免試簽發駕照「排隊黨」在領取即日籌後轉售圖利，運輸署昨日公布下周三（13日）起市民取籌時，要同時輸入本人及申請人的個人身分證明文件首4位數字或字母，如有不符，籌號即告無效，另會加強核對網上預約者資料。香港新方向立法會議員張欣宇向本報表示，新措施有助改善現場秩序，但若能疏理「網上預約難」問題、甚至改為毋須現場辦證，才能真正治本改善市民體驗。

議員倡再改善「網上預約難」

運輸署解釋，新的派籌要求是為了確保市民公平使用服務。張欣宇表示，據他了解，在網上預約要等候一段日子才有期，以往可達兩個月，因此不少人選擇到牌照事務處領取即日籌。他建議當局在能夠與其他發證機構核實申請人資料的前提下，檢視是否仍有必要要求申請人或受託人親自到場辦理手續。

運輸署昨日公布，針對部分人在領取即日籌後招攬代辦服務並影響現場秩序，下周三起實施新要求，要求受委託的代辦手續人士，要在籌號輸入本人及申請人的身分證明文件首4位數字或字母，有關資料會列印於其籌號。櫃位人員核對時如發現資料與籌號不符，申請一概不獲受理，亦不會補發籌號。

下月起查內地駕照申請人資料 偽者撤預約

網上預約方面，運輸署計劃下月起將查核經網上預約提供的內地駕駛證的申請人資料，如有不真確，預約將被取消，名額重新開放予其他申請人預約。

運輸署表示，一直非常關注牌照事務處輪候取籌及網上預約櫃位服務的情况，牌照事務處已派員加強巡查，維持輪候取籌秩序，於圍欄上標示輪候籌號次序以防插隊，並提升派籌系統，加強核對身分，阻截籌號轉讓。署方又稱，新安排旨在進一步遏止憑籌號招攬生意的情况，如發現有人影響公共秩序，會交警方跟進。

相關字詞﹕香港新方向 張欣宇 運輸署 排隊黨 牌照事務處 免試簽發

上 / 下一篇新聞

外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
話你知：終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
話你知：終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
港英美商會撐立法 稱助吸人才
港英美商會撐立法 稱助吸人才
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成
憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道
憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道
新田科技城地盤平整等工程招標
新田科技城地盤平整等工程招標
孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線
胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言
涉製子女兒童色情片 主婦還押
涉製子女兒童色情片 主婦還押
陳振聰將解除破產令 受託人反對
陳振聰將解除破產令 受託人反對
荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會：近年資金出問題
荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會：近年資金出問題
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核
被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核
九市速遞：南沙方案3周年 穗市長：將提升「含港量」
九市速遞：南沙方案3周年 穗市長：將提升「含港量」
九市速遞：前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞：前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞：粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞：粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞：原創「港貓」北上拓展
九市速遞：原創「港貓」北上拓展
灣區手記：英語角 ／文：尚東美
灣區手記：英語角 ／文：尚東美
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票