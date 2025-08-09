明報新聞網
港聞

港聞一

基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫

【明報專訊】本港昨日新增一宗基孔肯雅熱輸入個案及一宗「可能個案」。最新確診者是居於葵青石籬一邨、曾到佛山探親的66歲女子，她本月5日返港，翌日出現發燒等，本月7日到仁濟醫院急症室求診，現時情况穩定留醫。「可能個案」則是居於東區西灣河街的22歲女子，她上月16日外遊，其間出現病徵，本月4日返港前退燒；衛生防護中心稱她或屬已康復個案，返港時已對蚊子不具傳染性。

今年基孔肯雅熱輸入個案在一周內增至5宗，另有一宗可能個案。新確診的66歲女子本身有長期病，7月24日至8月5日獨自到佛山探親，但未能記得曾否被蚊叮；8月6日出現發燒、皮疹及關節痛，翌日經仁濟醫院急症室入院並在無蚊環境下接受治療，血液樣本經檢驗後證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性。由於病人潛伏期大部分時間在佛山逗留，衛生防護中心認為屬輸入個案。

外遊女返港前退燒 列「可能個案」

被列「可能個案」的22歲女子過往健康良好，7月16至28日在馬達加斯加旅遊，後到毛里求斯逗留至8月3日，再到馬來西亞，翌日返港。她稱曾在馬達加斯加被蚊叮，7月25日起出現發燒、頭痛及多處關節痛，同月30日起四肢出疹，回港前已退燒。她返港當天因關節痛到東區醫院急症室求醫，翌日入院，8月7日出院。

食環：誘蚊器指數達10%即強化控蚊

中心指出，外遊女子周一（4日）採集的血液樣本核酸檢測陰性，但翌日採集血液樣本在昨日證實對基孔肯雅熱病毒免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應，顯示個案可能屬於已康復個案；當局會安排病人下周再做抗體檢驗，若病毒抗體滴度比第一次高出超過4倍，可視為確診個案。

另外食環署昨稱，會將原先在分區誘蚊器指數達到20%時啟動的強化控蚊工作，擴展至指數介乎10%至20%的區域，以進一步降低基孔肯雅熱傳播風險。

