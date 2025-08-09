明報新聞網
港聞

港聞一

外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎

【明報專訊】一名32歲外傭涉從外國購入墮胎藥到港，出售予至少10名懷孕外傭，11名女子全數被捕，一人涉「殺胎」、一人涉「意圖導致墮胎而供應藥物」及「非法管有第一部毒藥」，9人涉「施用藥物以促致墮胎」，其中5人已被落案起訴。有外傭中介表示聽過不少外傭意外懷孕尋求墮胎，她們通常到家計會求助，估計有人不知求助途徑而犯案。警方估計，涉案外傭為保工作而墮胎。

10人涉買藥墮胎 處方藥外國購入

警方今年6月2日接獲一名僱主報案，稱其39歲外傭於寓所暈倒，下半身染血。救護人員到場發現，外傭牀邊的洗衣籃有一個死胎，房間內亦有呈陽性結果的驗孕棒及懷疑墮胎藥包裝。警方調查發現，該外傭今年5月底透過朋友買墮胎藥，她涉嫌殺胎罪被捕。解剖確認，胎兒至少有28周大，無迹象顯示是活產。

警方繼續調查，於7月6日在機場拘捕一名32歲外傭，她涉嫌意圖導致墮胎而供應藥物及非法管有第一部毒藥被捕。該外傭涉向事主的朋友出售墮胎藥，警方在其工作地址發現10粒藥丸及懷疑墮胎藥包裝，初步調查顯示涉案藥物為處方藥。據了解，涉案藥物含有米索前列醇（Misoprostol）成分，屬「第一部毒藥」。據悉，被捕外傭將藥物從外國帶來本港，再經朋友介紹轉售予有需要外傭，售價幾百元。

警方其後亦發現，涉案外傭去年5月至今年5月曾出售同款懷疑墮胎藥予其他外傭。警方過去10多日於全港多區拘捕9人，涉嫌施用藥物以促致墮胎。9名被捕女傭介乎30至46歲。本案11名被捕人中，5人已被正式落案起訴及提堂，包括涉嫌殺胎及賣藥的兩人；其餘6人保釋候查。

警料為保工作犯險 中介：或不知求助途徑

香港僱傭代理協會主席兼海外僱傭中心行政總裁張結民表示，若外傭到職前已發現懷孕，一般來說不會獲聘；若來港不足40周發現懷孕，僱主需給予14周無薪產假；若來港40周後發現懷孕，僱主需給予14周有薪產假，最多8萬元。外傭懷孕期間，僱主不可以無理解僱，除非涉及嚴重過失，例如盜竊、完全沒有履行職務等。

張結民又表示，曾聽聞不少外傭意外懷孕尋求墮胎的案例，她們通常到家計會求助，自行購買墮胎藥就比較少聽聞，估計有人不知求助途徑而犯案。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕外傭 墮胎

