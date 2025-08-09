被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核

司法覆核申請人為Chan Ka Yan Karen，擬答辯人是公務員事務局長。入稟狀無披露申請人所屬紀律部隊、因何事被捕。

稱記憶衰退 影響受查表現

根據入稟狀，申請人曾被警方拘捕，後來警方表明調查結束，申請人以為事件告一段落。事發後一年半、即2021年2月，申請人受到部門會面調查。今年初，申請人向公務員紀律秘書處解釋，她接受會面時剛分娩3個月，出現孕婦的記憶力衰退，加上她需專注照顧嬰兒，壓力沉重與睡眠不足，故無法記起很多細節；愛犬離世亦令她大受打擊，影響會面表現。

公務員局：被捕理應難忘

入稟狀引述局方表示，難以相信申請人會輕易忘記，因為申請人作為紀律部隊人員，被截停及拘捕之事對她來說理應難忘。申請人質疑，作為紀律部隊人員與擁有良好記憶，兩者無邏輯關係，何况從常識而言，紀律部隊人員出庭作供前，亦依賴他們的記事冊喚醒記憶。申請人認為局方未能充分考慮其記憶衰退的情况，亦沒足夠理由拒絕信納，要求法庭頒令撤銷局方的革職決定。

【案件編號：HCAL 1754/25】