明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核

【明報專訊】一名在政府任職12年的女紀律部隊人員，日前入稟高等法院，尋求司法覆核推翻她遭公務員事務局革職的懲罰。入稟狀披露，申請人曾在2019年8月被捕，事後與隸屬部門會面。申請人認為局方未能充分考慮當時她剛分娩，記憶力衰退，令她無法記起受查細節等說法，要求法庭頒令撤銷局方將她革職的決定。

司法覆核申請人為Chan Ka Yan Karen，擬答辯人是公務員事務局長。入稟狀無披露申請人所屬紀律部隊、因何事被捕。

稱記憶衰退 影響受查表現

根據入稟狀，申請人曾被警方拘捕，後來警方表明調查結束，申請人以為事件告一段落。事發後一年半、即2021年2月，申請人受到部門會面調查。今年初，申請人向公務員紀律秘書處解釋，她接受會面時剛分娩3個月，出現孕婦的記憶力衰退，加上她需專注照顧嬰兒，壓力沉重與睡眠不足，故無法記起很多細節；愛犬離世亦令她大受打擊，影響會面表現。

公務員局：被捕理應難忘

入稟狀引述局方表示，難以相信申請人會輕易忘記，因為申請人作為紀律部隊人員，被截停及拘捕之事對她來說理應難忘。申請人質疑，作為紀律部隊人員與擁有良好記憶，兩者無邏輯關係，何况從常識而言，紀律部隊人員出庭作供前，亦依賴他們的記事冊喚醒記憶。申請人認為局方未能充分考慮其記憶衰退的情况，亦沒足夠理由拒絕信納，要求法庭頒令撤銷局方的革職決定。

【案件編號：HCAL 1754/25】

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 公務員事務局 革職 紀律部隊

上 / 下一篇新聞

外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
話你知：終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
話你知：終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料
代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料
設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
港英美商會撐立法 稱助吸人才
港英美商會撐立法 稱助吸人才
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成
憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道
憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道
新田科技城地盤平整等工程招標
新田科技城地盤平整等工程招標
孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線
胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言
涉製子女兒童色情片 主婦還押
涉製子女兒童色情片 主婦還押
陳振聰將解除破產令 受託人反對
陳振聰將解除破產令 受託人反對
荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會：近年資金出問題
荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會：近年資金出問題
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
九市速遞：南沙方案3周年 穗市長：將提升「含港量」
九市速遞：南沙方案3周年 穗市長：將提升「含港量」
九市速遞：前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞：前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞：粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞：粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞：原創「港貓」北上拓展
九市速遞：原創「港貓」北上拓展
灣區手記：英語角 ／文：尚東美
灣區手記：英語角 ／文：尚東美
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票