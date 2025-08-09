明報新聞網
港聞

港聞二

反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸，昨在高院繼續結案陳辭。第四被告張家俊的大律師表示，警員襲擊張的胸口，逼他招認和交出手機密碼，陪審團不應考慮其招認證供。第五被告楊怡斯的大律師表示，控方針對楊的指控「空洞而無物」，若陪審團不肯定嫌疑對象和楊是同一人，應裁定楊無罪。

綜合證供，被告張家俊曾在警誡下稱「我無份整炸彈」，警方在張的公司和私家車搜出電路板和化學品。他自辯曾稱被捕時遭警員拳打，涉案電子裝置由同事「大隻仔」使用。被告楊怡斯則被指負責擺放港鐵羅湖站爆炸品，楊無自辯。

第三被告吳子樂的大律師前日曾提出，陪審團應剔除吳的招認證供，指警員對吳「打嚇𧨾」。

辯方大律師張志輝昨日結案陳辭表示，張家俊被捕時遭警員毆打，致胸口受傷及左膝碎裂；辯方不認同控方所稱，張家俊是在警方破門入屋時「頂門」受傷，因「頂門」應弄傷手和肩，而非胸口及膝蓋。辯方稱，警員當時戴戰術手套毆打張，張送院時無向醫生談及此事、僅指出受傷部位，符合一般傷者的反應。

辯方希望陪審團考慮，張家俊公司被搜出物品未必與炸彈有關，例如電路板可以製作汽水機屏幕，具正當用途。辯方表示，張自辯稱部分物品屬於「大隻仔」，亦供出「大隻仔」全名為陳湛男，此人不是子虛烏有。至於張的手機被搜出墓碑型炸彈設計圖，辯方指該炸彈只能存放9公斤炸藥，和涉案Telegram（Tg）群組討論引爆20公斤炸彈不脗合，反映張無參與串謀。

另一辯方大律師陳偉彥結案陳辭則稱，本案在楊怡斯被捕後超過4年開審，因控罪嚴重，辯方預期控方會列出實質證據，不過控方「舉證失敗」。辯方稱，若將控方案情「推到最高」、即肯定警方調查的Telegram用戶「叉雞飯呀陳」是楊，只要陪審團心存一絲疑問，就要裁定楊無罪。辯方冀陪審團考慮，警方跟蹤調查的女子只是和楊相似，「真心肯定到係同一個人咩？」

第五被告結案 指警認錯人

控方早前傳召多名警員，供稱從閉路電視認出楊怡斯現身羅湖，並監視楊的行蹤。辯方昨日批評監視警員證供一式一樣，「好似餅印咁倒模出嚟」，另提到審訊間控方呈上一張黑白照稱監視警員透過照片辨認楊，但無交代照片來源，「憑咩話係第五被告？」聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕高等法院 結案陳辭 92籤爆炸品案 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例

