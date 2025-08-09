明報新聞網
港聞

港聞二

警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛

【明報專訊】今年初元朗發生一宗涉及黑幫的謀殺案，警方發現接載刀手私家車以公司登記，並發現公司名稱與一活躍黑幫發音相近，經進一步調查，相信有三合會盜用他人身分以空殼公司登記車輛，從事非法活動。新界北總區刑事部一連3日展開代號「影岸」行動，拘捕21人，檢獲約價值480萬元證物，包括18輛由非法開設空殼公司登記的私家車，市值約130萬元。今次是警方首次發現有三合會利用非法空殼公司登記大批汽車做非法活動。據了解，涉案公司名分別為「新安」、「易安」、「新意」，涉案三合會為新義安。

拘21人 6車涉載刀手

今年1月22日凌晨，一名疑有三合會背景的24歲男子在元朗被另一黑社會團伙埋伏，身中多刀死亡；新界北總區重案組調查發現，接載刀手的6輛私家車分別由4間公司登記，其中3間名稱發音與一個活躍黑社會組織相近。4間公司分別報稱涉及物流、設計、投資及汽車業務，去年4至10月註冊成立，共登記59輛私家車，其中6輛涉接載謀殺案刀手，7輛涉屯門、元朗及深水埗區的藏有武器案及販運危險藥物案被截獲。

4空殼公司 名似新義安

警方發現3間公司董事在不知情下被盜用個人資料註冊公司，餘下一間公司董事暫未聯絡上。其中兩間登記地址位於屯門一村公所，4間公司無任何報稅紀錄，相信有三合會利用他人資料非法開設空殼公司登記車輛，以隱藏幕後主腦身分逃避追查。

警方調查車輛牌照申請資料，周二至四以行使虛假文書及串謀詐騙拘捕19男2女，包括一名利用他人資料開設空殼公司及處理公司車輛牌照的骨幹、一名負責承租泊車位的租客及19名曾駕駛涉案車輛的司機，介乎19至55歲，8人疑有三合會背景。警方亦於屯門搜獲5輛涉案車輛，其中一輛檢獲約6.5公斤冰毒，市值340萬元，其他車輛檢獲現金約10萬元。

相關字詞﹕謀殺 三合會

