警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛

拘21人 6車涉載刀手

今年1月22日凌晨，一名疑有三合會背景的24歲男子在元朗被另一黑社會團伙埋伏，身中多刀死亡；新界北總區重案組調查發現，接載刀手的6輛私家車分別由4間公司登記，其中3間名稱發音與一個活躍黑社會組織相近。4間公司分別報稱涉及物流、設計、投資及汽車業務，去年4至10月註冊成立，共登記59輛私家車，其中6輛涉接載謀殺案刀手，7輛涉屯門、元朗及深水埗區的藏有武器案及販運危險藥物案被截獲。

4空殼公司 名似新義安

警方發現3間公司董事在不知情下被盜用個人資料註冊公司，餘下一間公司董事暫未聯絡上。其中兩間登記地址位於屯門一村公所，4間公司無任何報稅紀錄，相信有三合會利用他人資料非法開設空殼公司登記車輛，以隱藏幕後主腦身分逃避追查。

警方調查車輛牌照申請資料，周二至四以行使虛假文書及串謀詐騙拘捕19男2女，包括一名利用他人資料開設空殼公司及處理公司車輛牌照的骨幹、一名負責承租泊車位的租客及19名曾駕駛涉案車輛的司機，介乎19至55歲，8人疑有三合會背景。警方亦於屯門搜獲5輛涉案車輛，其中一輛檢獲約6.5公斤冰毒，市值340萬元，其他車輛檢獲現金約10萬元。