明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會：近年資金出問題

【明報專訊】荔枝角食肆「星藝廚坊」昨日傳出結業，飲食業職工總會權益幹事稱接獲部分員工求助，已前往勞工處落案申索。勞工處回覆查詢稱已收到約10名員工求助，主要涉及欠薪及解僱補償，申索約100萬元。星藝廚坊是懲教署批准為還押者提供「私飯」的供應商之一。被問突然結業原因，工會引述員工接獲負責人的信息，當中提到「近年資金狀况出現問題，因此無法繼續經營，需要結業」。

欠繳7人一年MPF 部分追回

積金局昨日回應查詢稱，由東啟有限公司經營的星藝廚坊，未有為7名員工繳交去年7月至今年6月共約13萬元強積金供款及附加費；局方主動介入後已為員工追回部分欠款，涉約1.4萬元，並已啟動程序預備入稟法庭為他們做民事申索。局方又指今年4月起收到兩宗有關該公司的投訴個案，已與上述追討行動一併跟進。

飲食業職工總會表示，星藝廚坊員工昨早仍有上班，部分員工突然接獲負責人信息，才獲悉結業。工會目前接獲9名員工求助，已先後到勞工處落案；惟受影響員工近20名，暫難統計涉及金額。工會提到，目前獲悉食肆未有支付員工上月薪金、遣散費及代通知金等，受影響員工年資大部分多於兩年，最長年資約10年。

有人仍上班 昨接負責人信息

根據公司註冊處，鄺潤年及莊惠蓮為東啟有限公司大股東，鄺同時是公司唯一董事，另外鄺健宏亦持有一成股份。本報昨曾向星藝廚坊負責人及其facebook專頁查詢，截稿前未有回覆。記者昨午到場時食肆已落閘，未見有張貼告示公布結業決定。勞工處稱正積極跟進，會要求僱主妥善處理受影響僱員欠薪及解僱補償。

星藝廚坊是「私飯」供應商之一，《監獄（修訂）規則》上月18日刊憲並即時生效，廢除還押者自備或收受食物及酒精類飲品（俗稱「私飯」）等。立法會本周完成逐條審議，小組委員會成員、飲食界議員張宇人會上表示，修例影響11間私飯供應商，但考慮到英國早在1988年廢除相關安排等，支持局方與時俱進修例，並建議懲教人員多光顧受影響食肆。保安局長鄧炳強會上稱相信業界「識變通」，吸引懲教人員光顧屬選項之一。

相關字詞﹕私飯 飲食業職工總會 結業 星藝廚坊

上 / 下一篇新聞

外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
話你知：終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
話你知：終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料
代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料
設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
港英美商會撐立法 稱助吸人才
港英美商會撐立法 稱助吸人才
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成
憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道
憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道
新田科技城地盤平整等工程招標
新田科技城地盤平整等工程招標
孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線
胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言
涉製子女兒童色情片 主婦還押
涉製子女兒童色情片 主婦還押
陳振聰將解除破產令 受託人反對
陳振聰將解除破產令 受託人反對
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核
被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核
九市速遞：南沙方案3周年 穗市長：將提升「含港量」
九市速遞：南沙方案3周年 穗市長：將提升「含港量」
九市速遞：前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞：前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞：粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞：粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞：原創「港貓」北上拓展
九市速遞：原創「港貓」北上拓展
灣區手記：英語角 ／文：尚東美
灣區手記：英語角 ／文：尚東美
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票