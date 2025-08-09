荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會：近年資金出問題

欠繳7人一年MPF 部分追回

積金局昨日回應查詢稱，由東啟有限公司經營的星藝廚坊，未有為7名員工繳交去年7月至今年6月共約13萬元強積金供款及附加費；局方主動介入後已為員工追回部分欠款，涉約1.4萬元，並已啟動程序預備入稟法庭為他們做民事申索。局方又指今年4月起收到兩宗有關該公司的投訴個案，已與上述追討行動一併跟進。

飲食業職工總會表示，星藝廚坊員工昨早仍有上班，部分員工突然接獲負責人信息，才獲悉結業。工會目前接獲9名員工求助，已先後到勞工處落案；惟受影響員工近20名，暫難統計涉及金額。工會提到，目前獲悉食肆未有支付員工上月薪金、遣散費及代通知金等，受影響員工年資大部分多於兩年，最長年資約10年。

有人仍上班 昨接負責人信息

根據公司註冊處，鄺潤年及莊惠蓮為東啟有限公司大股東，鄺同時是公司唯一董事，另外鄺健宏亦持有一成股份。本報昨曾向星藝廚坊負責人及其facebook專頁查詢，截稿前未有回覆。記者昨午到場時食肆已落閘，未見有張貼告示公布結業決定。勞工處稱正積極跟進，會要求僱主妥善處理受影響僱員欠薪及解僱補償。

星藝廚坊是「私飯」供應商之一，《監獄（修訂）規則》上月18日刊憲並即時生效，廢除還押者自備或收受食物及酒精類飲品（俗稱「私飯」）等。立法會本周完成逐條審議，小組委員會成員、飲食界議員張宇人會上表示，修例影響11間私飯供應商，但考慮到英國早在1988年廢除相關安排等，支持局方與時俱進修例，並建議懲教人員多光顧受影響食肆。保安局長鄧炳強會上稱相信業界「識變通」，吸引懲教人員光顧屬選項之一。