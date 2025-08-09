冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言

承諾會有制度保護敢言員工

李夏茵形容自己是一個「好嘈」的人，「有啲咩睇唔慣，我一定會出聲，呢個係我嘅責任」，希望同事亦能敢言。被問會否承諾敢言者不會被秋後算帳，她反問「點解唔保護」，承諾會有保護制度。她又說，已有同事發電子郵件給她表達意見，冀能做到「最好係唔需要whistleblower （吹哨者）」。

至於如何建立敢言文化，李表示需要「身教」，會鼓勵同事發言，例如在會議中主動詢問員工有何意見。她說，鼓勵同事勇於表達意見，但需要提供證據和資料，以展開理性討論。她強調敢言文化是病人安全文化一部分，未來會有一系列「搞作」推動病人安全。

增專科門診效率 多聽病人反饋

李夏茵早前提出將從病人角度改善醫療服務，例如簡化專科門診預約流程，減省不必要等候時間。她昨進一步表示，會利用科技令醫療服務流程更順暢，包括提高專科門診及手術的運作效率，並以將軍澳醫院專科門診的電子服務站為例，可「一站式」處理預約覆診、抽血、檢測時間，以簡化流程。她說現時在參考病人意見方面尚有不足，未來會加強聽取病人反饋。

資深同事看重理念 加薪難挽留

李還分享自己曾作為照顧者、陪母親看專科門診的經驗，稱即使身為醫生，非常熟悉醫院運作，但仍覺得混亂，擔心錯過叫號，令等候時間延長，而整個過程更是一直等待，包括等掛號、見醫生、拿藥、抽血，認為有改善空間，「希望他日不需要等3小時就為咗嗰15分鐘（見醫生）」。

近年公院醫護人手流失嚴重，被問資深醫生流失情况，李夏茵表示一直有統計相關數據，承認過去數年公院流失很多中層醫生。至於如何挽留資深同事，她說「錢不是唯一方法，可能錢是最無效方法」，稱大多數中層或高層醫生更看重「影響力」、能否發揮理念，舉例有醫生認為中風病人應在最短時間內接受溶栓治療，管理層需做的是研究有否足夠實證，若可行則積極提供資源。

稱對新技術更開放 助挽留人手

李又說，不少資深醫生希望嘗試新儀器，但若在私營醫療體系執業或較難有此類機會，認為未來醫管局可對新技術、新儀器「更加liberal（開放）」，以挽留人手。她說不少醫護是因團隊合作而留在公立醫院，故需採取不同措施留人才。