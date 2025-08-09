明報新聞網
港聞

港聞二

涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院

【明報專訊】正就「初選案」服刑的黃之鋒2020年涉與羅冠聰等人串謀危害國家安全，黃被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件昨於西九龍裁判法院再訊，被告暫毋須答辯。總裁判官蘇惠德稱，案件將於高院原訟庭處理，並應控方申請將案件押後至9月5日作交付審判程序，其間被告還押。

被告為黃之鋒（28歲，報稱自僱人士）。控方申請押後案件，以安排交付審判程序。辯方不反對，並表示沒保釋申請。

控罪指稱，黃被控2020年7月1日至2020年11月23日期間（包括首尾兩日），與羅冠聰及其他身分不詳的人串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，以及對香港特別行政區政府或者中央人民政府制定和執行法律、政策進行嚴重阻撓並可能造成嚴重後果。

美歐代表旁聽

包括歐盟及​美國在內的組織及領事館昨派代表到庭旁聽。司法機構共派出25張記者旁聽籌，以及67張公眾旁聽籌。黃昨穿白色上衣及黑色外套出庭，不時望向旁聽席。散庭時有旁聽者對黃高呼，黃向旁聽席鞠躬。

黃之鋒在初選案承認串謀顛覆國家政權罪，去年被判囚4年8個月，正在赤柱監獄服刑，預計2027年初出獄。

【案件編號：WKCC 2445/25】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全 羅冠聰 黃之鋒

