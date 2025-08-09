明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線

【明報專訊】曾任全國政協委員的資深大律師胡漢清，涉嫌去年8月不小心駕駛及沒有在要求下提供資料，被票控兩項傳票控罪。案件昨在東區裁判法院預審，自行應訊的胡漢清表示將爭議涉案行車記錄儀（「車cam」）片段，並稱正與控方就其中一罪進行認罪協商，將不小心駕駛改為違反橫越雙白線的規定。裁判官排期10月14日開審，預計審期一天。

爭議投訴者車cam片

被告胡漢清（現年73歲）昨坐輪椅代步，在律師席自行應訊。控方透露，胡在審訊期間會自行抗辯。本案將傳召3名證人，包括提供行車記錄儀片段的投訴人、負責發出傳票的警員及一名大廈保安。

胡表示，他曾就涉案行車記錄儀片段的完整性，向警方申請延期提供資料，惟案情撮要未有提及。胡又稱正與控方協商，若控方考慮將不小心駕駛改為違反橫越雙白線的規定，他願意承認。控方回應稱需向警方確認申請延期一事，以及需時與律政司商討。

裁判官遂將案件排期於10月14日開審，另指示控方需於28天內以書面方式表示立場及會否考慮認罪協商。

根據兩項傳票控罪，有人提出告發指稱2024年8月14日下午5時57分，胡漢清於羅便臣道103號景雅花園外面，在道路不小心駕駛一輛私家車；另外，胡身為該車輛當時的登記車主，沒有於2024年8月21日後21天內向通知書內指明的警務人員，供給一份按通知書內指明格式及簽署的書面陳述，提供該被指控罪行發生時之司機的姓名 、地址及駕駛執照號碼及胡與該上述司機的關係。

【案件編號： ESS 1945-6/25】

相關字詞﹕東區裁判法院 不小心駕駛 資深大律師 胡漢清

上 / 下一篇新聞

外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
話你知：終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
話你知：終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料
代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料
設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
港英美商會撐立法 稱助吸人才
港英美商會撐立法 稱助吸人才
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成
憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道
憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道
新田科技城地盤平整等工程招標
新田科技城地盤平整等工程招標
孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言
涉製子女兒童色情片 主婦還押
涉製子女兒童色情片 主婦還押
陳振聰將解除破產令 受託人反對
陳振聰將解除破產令 受託人反對
荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會：近年資金出問題
荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會：近年資金出問題
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核
被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核
九市速遞：南沙方案3周年 穗市長：將提升「含港量」
九市速遞：南沙方案3周年 穗市長：將提升「含港量」
九市速遞：前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞：前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞：粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞：粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞：原創「港貓」北上拓展
九市速遞：原創「港貓」北上拓展
灣區手記：英語角 ／文：尚東美
灣區手記：英語角 ／文：尚東美
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票