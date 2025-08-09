胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線

爭議投訴者車cam片

被告胡漢清（現年73歲）昨坐輪椅代步，在律師席自行應訊。控方透露，胡在審訊期間會自行抗辯。本案將傳召3名證人，包括提供行車記錄儀片段的投訴人、負責發出傳票的警員及一名大廈保安。

胡表示，他曾就涉案行車記錄儀片段的完整性，向警方申請延期提供資料，惟案情撮要未有提及。胡又稱正與控方協商，若控方考慮將不小心駕駛改為違反橫越雙白線的規定，他願意承認。控方回應稱需向警方確認申請延期一事，以及需時與律政司商討。

裁判官遂將案件排期於10月14日開審，另指示控方需於28天內以書面方式表示立場及會否考慮認罪協商。

根據兩項傳票控罪，有人提出告發指稱2024年8月14日下午5時57分，胡漢清於羅便臣道103號景雅花園外面，在道路不小心駕駛一輛私家車；另外，胡身為該車輛當時的登記車主，沒有於2024年8月21日後21天內向通知書內指明的警務人員，供給一份按通知書內指明格式及簽署的書面陳述，提供該被指控罪行發生時之司機的姓名 、地址及駕駛執照號碼及胡與該上述司機的關係。

【案件編號： ESS 1945-6/25】