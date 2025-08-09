代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半

被告章慶樂（現年34歲，報稱地盤工人）承認一項誤殺罪，去年1月29日在黃大仙東頭（二）邨旺東樓地下2號舖外非法殺害59歲男子陳坤。

父花槽便溺 與同邨友人結怨

案情指出，被告父親章文（音譯）與男子劉漢平（音譯）因為在東頭邨各自經營回收店而結識。2014年，劉與家人搬進東頭（二）邨居住，劉經常與鄰居、即本案事主陳坤在上址一間7-11便利店外喝酒消遣；章文有時參與聚會，但章的酒後行為惹來眾人關注。2023年9月章在便利店外的花槽旁邊小便，在旁喝酒的劉與章爭執打架，導致兩人被捕，關係更趨惡化。

去年1月29日，劉與友人在上址喝酒，其間章文從便利店內步出，扔出6個啤酒空罐，並致電他人說「佢喺度，你哋現在出來」。約4分鐘後，被告與兩名男子出現並包圍劉。被告不停指摘劉襲擊其父親，一度捉着劉的衣領。劉說事件已經過去，其時事主從後捉着被告的手肘，着他不要動武。被告突然轉身，猛力用雙手推向事主胸口，事主向後跌倒且頭部撞地，隨後口吐白沫、左耳及後腦出血。

被告仍想衝向事主，劉的友人阻止並質問被告「係咪仲想繼續」。有人報案後，章文留在現場，被告與同行兩男逃走。當晚事主送院搶治，被診斷為腦幹出血，延至1月31日凌晨不治。被告同日早上到警署自首，在警誡下稱「係我爸爸打畀我，叫我落去、陪佢質問『阿平』點解打人同了解件事」。

還押聞父離世 感同身受稱悔

法官判刑時提及，被告的父親去年12月離世，被告當時還押在監房，未能出席喪禮；被告深感後悔，想對事主家人致歉，稱他經歷父親離世後明白失去至親的悲痛，願意承擔法律責任。同時法官指出，被告犯案後逃離現場，加上過去有搶劫罪案底，事件令無辜事主喪命，最終判囚兩年半。

【案件編號：HCCC 176/25】