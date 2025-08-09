明報新聞網
港聞

港聞二

設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用

【明報專訊】位於啟德體育園的「五行童樂園」昨日正式向公衆開放。遊樂園佔地4300平方米，以「五行」為主題，設有水池、噴泉和沙池等遊樂設施。有家長專程帶同子女由馬鞍山出發到現場遊玩，認為設施齊全，「除咗曬之外都好好」。啟德體育園行政總裁莊澤基亦回應外界對啟德主場館草地質素的關注，稱主場館鋪設天然草皮時均獲專業機構認證，又期望隨體育園陸續開放更多設施，園區不止在有大型活動時才人流暢旺。

家長讚設施齊全 「除咗曬之外都好好」

童樂園以宋代鹽田為靈感，呼應九龍城一帶在宋代為官方鹽場「官富場」的歷史，並以「五行」為主題，將遊樂設施分成「金、木、水、火、土」5個主題區域。其中「土」區設有沙池和攀石牆、「水」區則有噴霧柱和水池，供人嬉水消暑；以黃色作代表色的「金」區就為2至5歲小童而設，以小型遊戲設施為主，橙色的「土」區配備沙池和玩沙枱，紅色的「火」區及綠色的「木」區分別設有高塔繩網攀爬設施和投影互動遊戲。

童樂園營運時間為每日早上9時至晚上9時，昨正式開放，園方透過香港兒童基金會邀請逾百名家長及小朋友到場體驗。亦有家長得悉童樂園開幕後專程到場。來自馬鞍山的馮太太昨帶同兒子到場，她認為園內遊樂設施齊全，而且樂園與地鐵站的步行距離合適，但略嫌讓家長休息、遮擋太陽的設施不足，「除咗曬之外都好好」，故未來會再陪同兒子到訪。馮小朋友則稱最喜歡「火」區高塔內的滑梯。

沙灘球場適合排球網球足球

除童樂園外，體育園3個戶外球場亦將陸續投入服務，當中的沙灘球場適用於沙灘排球、沙灘網球和沙灘足球，場內設灑水降溫系統及冲洗設施；有蓋硬地球場則可舉行三人籃球、五人足球、手球、匹克球等項目。至於預計今年第三季啟用的多功能網球場，則可隨意轉換成籃球場和排球場。

據香港電台報道，莊澤基同場亦回應早前外隊訪港期間對啟德主場館草地質素的關注，他稱主場館鋪設天然草皮時都會由國際足協認可的專業機構認證，包括早前兩場外隊賽事。

他承認草皮未經密集使用時確實會較鬆軟，但提及英超球隊熱刺球員曾在作賽後讚賞草地質素優良。他又稱，隨啟德體育園陸續開放更多設施，希望啟德不止在有大型活動時才「繁忙運作」。

