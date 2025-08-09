設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用

家長讚設施齊全 「除咗曬之外都好好」

童樂園以宋代鹽田為靈感，呼應九龍城一帶在宋代為官方鹽場「官富場」的歷史，並以「五行」為主題，將遊樂設施分成「金、木、水、火、土」5個主題區域。其中「土」區設有沙池和攀石牆、「水」區則有噴霧柱和水池，供人嬉水消暑；以黃色作代表色的「金」區就為2至5歲小童而設，以小型遊戲設施為主，橙色的「土」區配備沙池和玩沙枱，紅色的「火」區及綠色的「木」區分別設有高塔繩網攀爬設施和投影互動遊戲。

童樂園營運時間為每日早上9時至晚上9時，昨正式開放，園方透過香港兒童基金會邀請逾百名家長及小朋友到場體驗。亦有家長得悉童樂園開幕後專程到場。來自馬鞍山的馮太太昨帶同兒子到場，她認為園內遊樂設施齊全，而且樂園與地鐵站的步行距離合適，但略嫌讓家長休息、遮擋太陽的設施不足，「除咗曬之外都好好」，故未來會再陪同兒子到訪。馮小朋友則稱最喜歡「火」區高塔內的滑梯。

沙灘球場適合排球網球足球

除童樂園外，體育園3個戶外球場亦將陸續投入服務，當中的沙灘球場適用於沙灘排球、沙灘網球和沙灘足球，場內設灑水降溫系統及冲洗設施；有蓋硬地球場則可舉行三人籃球、五人足球、手球、匹克球等項目。至於預計今年第三季啟用的多功能網球場，則可隨意轉換成籃球場和排球場。

據香港電台報道，莊澤基同場亦回應早前外隊訪港期間對啟德主場館草地質素的關注，他稱主場館鋪設天然草皮時都會由國際足協認可的專業機構認證，包括早前兩場外隊賽事。

他承認草皮未經密集使用時確實會較鬆軟，但提及英超球隊熱刺球員曾在作賽後讚賞草地質素優良。他又稱，隨啟德體育園陸續開放更多設施，希望啟德不止在有大型活動時才「繁忙運作」。