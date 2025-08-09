孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策

孫玉菡以「高才通」計劃為例，稱從2023年初到今年6月底，已有逾10萬名受養人抵港；去年中香港人口比2022年中增加2.4%，稱過去一年持續有人才移入港，抵消人口自然減少的影響。他又說，新來港人才多處於工作年齡，有助補充本地勞動力，引述去年30至44歲勞動人口，較2022年累計升1.7%，高於同期整體勞動人口增長率。

孫：有助穩定住宅物業空置率

翻查統計處資料，撇除來港的單程證人士後，本港在2022年底至2023年間錄得「淨移入」，但至去年底本港約18,900人「淨遷出」（見表），即離開者多於移入。港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，數字或予「平行時空」之感，「一方面很多人來，但為何出現負數呢？要不就是10多萬人離開」，認為詳細數據有助掌握實際情况。

葉兆輝認為，當局公開整體數據，但「細數未必講得清」，而社會冀吸引優秀人才，的確有意見憂人才未長留，建議政府披露來港人才的定居人數、逗留時長等，以免「劣幣驅逐良幣」。他亦分析稱，不同因素可令人口增加，例如港人回流、外地人在本地升學並留港，認同來港人才固然是原因之一，「但佔幾多成，要講清楚」。

葉兆輝倡披露人才逗留時間等

對於住屋需求，孫玉菡說去年本港20至34歲人口較10年前下降約24萬，本該令住宅需求減少，但本港私人住宅租金指數在2022年12月至今年6月累計升逾一成，認為反映人才帶來新客源，穩定空置率。

立法會研究人口政策和措施小組委員會主席、選委界議員梁毓偉冀當局進一步公開人才經濟貢獻、子女就學等數據，並設高層次架構督導人口政策，以助規劃資源及產業。他認為政務司長領導的人力資源規劃委員會焦點在人力規劃，由該小組督導人口政策也屬好事。