新田科技城地盤平整等工程招標

土拓署表示，今次合約工程主要包括地盤平整及土地勘測；興建連接落馬洲路、青山公路洲頭段及古洞路的地面L18、L19、L20和L21道路；興建一座污水泵房。另包括建造單車徑、行人路、排水系統、污水系統、連接上水濾水廠與擬建新田食水配水庫直徑1000毫米的食水幹管、園境美化及斜坡工程，以及為上述工程實施緩解環境影響措施和環境監測工程。

科技城第一期第一階段工地平整和基礎設施的核准工程預算為271.8億元，土拓署去年為兩份合約招標，在去年12月31日展開工程。其中一份合約承建商為中鐵十五局-同利聯營，合約總價3.59億元；另一份承建商為豐利建築工程有限公司、合約總價2.29億元。兩份合約分別預計2027及2028年完工。