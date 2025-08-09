明報新聞網
港聞

港聞二

新田科技城地盤平整等工程招標

【明報專訊】政府正逐步推展佔地158公頃的新田科技城發展第一期第一階段的工地平整和基礎設施工程，目標2031年完成。繼去年批出範圍內兩份合約，昨日土木工程拓展署為範圍內東面的部分工程招標，當中包括地盤平整及土地勘測、興建污水泵房及其他相關工程，預計今年12月展開工程，需時約60個月完成，意味合約完工時間最快是2030年底。

土拓署表示，今次合約工程主要包括地盤平整及土地勘測；興建連接落馬洲路、青山公路洲頭段及古洞路的地面L18、L19、L20和L21道路；興建一座污水泵房。另包括建造單車徑、行人路、排水系統、污水系統、連接上水濾水廠與擬建新田食水配水庫直徑1000毫米的食水幹管、園境美化及斜坡工程，以及為上述工程實施緩解環境影響措施和環境監測工程。

科技城第一期第一階段工地平整和基礎設施的核准工程預算為271.8億元，土拓署去年為兩份合約招標，在去年12月31日展開工程。其中一份合約承建商為中鐵十五局-同利聯營，合約總價3.59億元；另一份承建商為豐利建築工程有限公司、合約總價2.29億元。兩份合約分別預計2027及2028年完工。

相關字詞﹕土木工程拓展署 新田科技城第一期第一階段工程 新田科技城

外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
話你知：終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料
設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
港英美商會撐立法 稱助吸人才
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成
憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道
孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言
涉製子女兒童色情片 主婦還押
陳振聰將解除破產令 受託人反對
荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會：近年資金出問題
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核
九市速遞：南沙方案3周年 穗市長：將提升「含港量」
九市速遞：前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞：粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞：原創「港貓」北上拓展
灣區手記：英語角 ／文：尚東美
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票
