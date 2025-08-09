明報新聞網
港聞

港聞二

憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道

【明報專訊】發展局擬在新界西北邊陲龍鼓灘進行填海工程，提供土地發展先進製造業等新型產業，另建跨灣橋接駁填海區和屯門西，城市規劃委員會昨討論有關建議，有委員憂跨灣橋建成後或將新產業車流匯入屯門，令當區交通擠塞惡化，亦有部分委員關注當局會否增加透過改道、擴線等辦法增容，並質疑建橋或欠缺成本效益。

有委員倡駁入11號幹線

根據當局建議，龍鼓灘有54公頃綠色/新能源產業用地、47公頃先進建造業用地，由跨海橋接入龍門路，最終匯入屯赤路。城規會委員何鉅業昨指出，若該地製造業涉及發展「組裝合成」建築法（MiC）、機電裝備合成法（MiMEP），將有大量重型車出入、運輸量較大，惟現時屯門至赤臘角連接路已相當擠塞，居民使用量亦高，籲審慎考慮該橋接入點是否應定於屯赤交匯處。他建議將匯出點延長，建多一段橋，直接駁入未來將要建成的11號幹線。

關注跨灣橋對環境影響大造價高

委員鍾錦華則稱，通常跨灣橋能有效分流車流，惟建議中的跨灣橋與直接經陸路接駁效果無異，強調跨灣橋對環境影響大、造價高昂，關注當局為何選用跨灣橋接駁。另一委員馬錦華認為，現時屯赤交匯處的迴旋處擠塞最嚴重，屯門西駛向龍鼓灘的車輛會匯入稔灣路、通往流浮山，此段亦「塞到傻」，籲政府制訂方案時全面考量，不能只聚焦新發展區。

政府代表回應時表示，興建跨灣橋目的在於分流未來經過龍鼓灘路的重型車輛，強調現時龍鼓灘路僅有雙向單線車道行駛，無法負荷未來車流。代表又稱曾做交通影響評估，認為多數由龍鼓灘開出的車輛最終會開往屯門市中心，強調當局另有計劃改善稔灣路一帶的交通情况。

何珮玲：具體產業規劃保留彈性不排除留用地製造甲醇

當局建議規劃土地用途包括綠色/新能源、現代物流業/內河碼頭、先進製造業和循環經濟，部分委員關注現具體規劃發展哪一類產業。城規會主席、發展局常任秘書長何珮玲回應時強調，當局會為當區的產業發展保留彈性，她提及在新能源方面，目前規劃主要以儲存生物柴油、甲醇為主，但未來隨着遠洋船對綠色能源的需求增長，不排除會考慮在當區的預留用地製造甲醇。她又稱現時貨運出現變化，內地港口發展較快，已毋須再經本港內河碼頭運貨，惟該區臨近機場，未來或將保留物流用地發展成內地高增值空運小包裹的集散地。

至於預留先進製造業和循環經濟的土地，何珮玲透露，當局不考慮在製造業土地推行MiC配件的生產工作，而會聚焦研發；另強調發展高增值的循環經濟，舉例用回收塑膠膠粒製作隔音設施，或吸引高端的環保玻璃、瓷磚等廠家進駐。

相關字詞﹕塞車 屯門西 新發展區 發展局 龍鼓灘填海

外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
話你知:終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
話你知：終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料
代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料
設同志框架 毛樂禮:應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
港英美商會撐立法 稱助吸人才
港英美商會撐立法 稱助吸人才
購長和港口交易 FT:中遠尋求佔至少兩成
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成
新田科技城地盤平整等工程招標
新田科技城地盤平整等工程招標
孫玉菡:輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線
胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵:以身教鼓勵敢言
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言
涉製子女兒童色情片 主婦還押
涉製子女兒童色情片 主婦還押
陳振聰將解除破產令 受託人反對
陳振聰將解除破產令 受託人反對
荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會:近年資金出問題
荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會：近年資金出問題
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核
被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核
九市速遞:南沙方案3周年 穗市長:將提升「含港量」
九市速遞：南沙方案3周年 穗市長：將提升「含港量」
九市速遞:前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞：前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞:粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞：粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞:原創「港貓」北上拓展
九市速遞：原創「港貓」北上拓展
灣區手記:英語角 ／文:尚東美
灣區手記：英語角 ／文：尚東美
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票