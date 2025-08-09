憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道

有委員倡駁入11號幹線

根據當局建議，龍鼓灘有54公頃綠色/新能源產業用地、47公頃先進建造業用地，由跨海橋接入龍門路，最終匯入屯赤路。城規會委員何鉅業昨指出，若該地製造業涉及發展「組裝合成」建築法（MiC）、機電裝備合成法（MiMEP），將有大量重型車出入、運輸量較大，惟現時屯門至赤臘角連接路已相當擠塞，居民使用量亦高，籲審慎考慮該橋接入點是否應定於屯赤交匯處。他建議將匯出點延長，建多一段橋，直接駁入未來將要建成的11號幹線。

關注跨灣橋對環境影響大造價高

委員鍾錦華則稱，通常跨灣橋能有效分流車流，惟建議中的跨灣橋與直接經陸路接駁效果無異，強調跨灣橋對環境影響大、造價高昂，關注當局為何選用跨灣橋接駁。另一委員馬錦華認為，現時屯赤交匯處的迴旋處擠塞最嚴重，屯門西駛向龍鼓灘的車輛會匯入稔灣路、通往流浮山，此段亦「塞到傻」，籲政府制訂方案時全面考量，不能只聚焦新發展區。

政府代表回應時表示，興建跨灣橋目的在於分流未來經過龍鼓灘路的重型車輛，強調現時龍鼓灘路僅有雙向單線車道行駛，無法負荷未來車流。代表又稱曾做交通影響評估，認為多數由龍鼓灘開出的車輛最終會開往屯門市中心，強調當局另有計劃改善稔灣路一帶的交通情况。

何珮玲：具體產業規劃保留彈性不排除留用地製造甲醇

當局建議規劃土地用途包括綠色/新能源、現代物流業/內河碼頭、先進製造業和循環經濟，部分委員關注現具體規劃發展哪一類產業。城規會主席、發展局常任秘書長何珮玲回應時強調，當局會為當區的產業發展保留彈性，她提及在新能源方面，目前規劃主要以儲存生物柴油、甲醇為主，但未來隨着遠洋船對綠色能源的需求增長，不排除會考慮在當區的預留用地製造甲醇。她又稱現時貨運出現變化，內地港口發展較快，已毋須再經本港內河碼頭運貨，惟該區臨近機場，未來或將保留物流用地發展成內地高增值空運小包裹的集散地。

至於預留先進製造業和循環經濟的土地，何珮玲透露，當局不考慮在製造業土地推行MiC配件的生產工作，而會聚焦研發；另強調發展高增值的循環經濟，舉例用回收塑膠膠粒製作隔音設施，或吸引高端的環保玻璃、瓷磚等廠家進駐。