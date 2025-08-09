明報新聞網
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成

【明報專訊】中遠集團據悉加入洽購長和（0001）旗下全球港口資產的財團後，英國《金融時報》（FT）報道，中遠集團尋求在這項包括巴拿馬運河碼頭、涉資230億美元（1794億港元）的港口收購交易中，持有至少20%至30%股權，意味成為主要股東之一。

該報引述消息人士稱，在貝萊德（美：BLK）和地中海航運（MSC）所組財團洽購長和全球43個港口資產的獨家磋商期屆滿後，中遠集團要求在財團中獲得較多股權。長和上月也披露，儘管該期限已屆滿，仍在與財團成員討論，擬邀請來自中國內地之主要策略投資者加入成為財團的重要成員，惟未有披露所佔股權比重。

消息稱，根據正在討論的另一個收購方案，將容許中遠集團在41個港口之中持有股權，但不包括巴拿馬兩個港口。美國總統特朗普曾稱，一家大型美國公司將收購巴拿馬港口及其他許多港口，甚至形容是收回巴拿馬運河，而早前有報道指貝萊德主席兼行政總裁勞倫斯‧芬克（Larry Fink）更親自向特朗普和國務卿魯比奧匯報收購。

該報引述兩名了解北京方面人士表示，中遠集團加入使財團擁有重要的談判籌碼，因為需要一家中國合作伙伴，才能獲得國家市場監督管理總局的批准。長和上月在聲明中稱，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，將不會進行任何交易。

昨被問及上述報道，外交部發言人郭嘉昆稱，關於長和出售海外港口資產一事，中國政府將依法監管，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護市場公平公正。

