港聞

港聞二

港英美商會撐立法 稱助吸人才

【明報專訊】同志平權議題近年獲在港外資關注，香港英商會及香港美商會在《施政報告》諮詢期間，均呼籲政府透過立法保障同性伴侶權益，促進本港多元包容及吸引人才。總商會總裁楊偉添則表示，暫未諮詢會員意見，同時支持政府依法施政，認為若法庭判決定案，都要尊重法治。

QT案後 獲批來港受養人趨升

本港法院2018年就QT案裁決後，有同性婚姻或同性民事結合關係而獲批來港的受養人簽證，數字呈上升趨勢，由新冠疫情前近百宗，增至2023年的147宗及去年126宗，今年截至6月也有67宗。台灣前年放寬港澳人士登記同性結婚後，同性港澳人士在台結婚的數字，在2023及2024年均顯著增加。

英商會今年在《施政報告》意見書重申支持政府訂立法律框架，確認及保障同性關係。商會指出，香港一直被視為包容的城市，設框架是邁出重要一步，令法律制度符合包容原則，又鼓勵政府持續改善框架，以反映香港公平及和諧的傳統。

美商會在去年《施政報告》意見書中，也呼籲港府立法保障性小眾權利及公平待遇。意見書引述港大及中大前年的聯合調查，逾六成受訪者同意同性婚姻，認為婚姻平權、性小眾免受歧視、跨性別群體身分證識別等對保障權益重要，也可讓香港公司更容易吸納性小眾專業人士。

總商會：難說同志框架對營商影響

楊偉添向本報表示，目前忙於處理《施政報告》諮詢，暫未諮詢會員對《同性伴侶關係登記條例草案》的意見，認為草案未必是最直接影響營商的議題。他續說，支持政府依法施政，如果法庭頒布裁決而令政府考慮立法，難說是好是壞，但認為香港一直建基於法治，需要依法行事、尊重法治精神及守法。

相關字詞﹕性小眾（LGBTQ） 同性伴侶關係登記條例草案 同志平權 美商會 英商會

