港聞

港聞二

設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度

【明報專訊】港府因應終審法院裁決提出《同性伴侶關係登記條例草案》，坊間討論兩極。大律師公會主席毛樂禮接受本報專訪表示，公會並不會支持或反對草案內容，而會「支持法治」，認為「有法庭判辭及判決，都應該去遵守」，而過往類似案件的判決亦反映終院對一男一女的婚姻制度原則一致，他希望最終能得出滿足憲制責任的草案。

明報記者 林勵

毛樂禮又強調，法庭的判辭「很審慎」，「無意亦無改變」婚姻制度，並留有彈性給行政機構考慮同性伴侶框架內容，「尊重（行政、立法、司法）三權各有各的功能」。他指出，終院在多宗判決接連表明本港婚姻制度屬一男一女結合，原則一致。

終院前年在岑子杰案多數裁定，政府未履行確立同性伴侶法律關係的積極義務，違反《香港人權法案》，但一致駁回涉承認同性婚姻的陳辭。港府其後提出草案，多個政黨及議員表明反對。

毛樂禮表示，公會作為法律專業團體，對草案內容沒有支持或反對，同時公會支持法治，認為無論訴訟一方、政府或任何機構和市民，應遵守法庭裁決，才符合法治精神。

大律師會不支持或反對草案內容

至於立法會否決草案會否被視為不尊重法治，他說公會不評論草案內容或揣測，認為當中未必只涉純法律問題，但稱最理想是持份者有共識，能通過各方接受又滿足憲制權利的草案，「確保同性關係人士有法律承認」。他指出，法院裁決並非決定誰對誰錯，社會有不同聲音是正常，法庭是看《基本法》、《人權法案》及國際公約的要求。

他提醒，終院前年在命令中提及，當事人有權再到終院申請延期，但不揣測法院屆時如何處理。終院判辭舉例，替代框架可探討是否包括同居及財產分配，最終草案並無着墨。毛樂禮再稱，不評論草案是否符合判辭，只說當事人可提出交終院處理。

本港法庭在過去10年間審理多宗性小眾權利案件，終院在QT案、梁鎮罡案及Nick Infinger等案，先後裁定政府敗訴。常任法官林文瀚在岑子杰案中，雖不認同政府違憲，但他認同同性伴侶需一再披露個人資料證明關係，構成無理侵權，政府若認可同性關係則可避免，並認為政府有責任保障他們的權利。撰寫多數裁決的李義及霍兆剛則說，替代框架並不授予同性伴侶等同婚姻權利及義務，並引述歐洲案例提及認可同性伴侶關係，並不妨礙異性伴侶結婚或組織家庭。

指同性關係傳統婚姻法律地位不同

毛樂禮表示，法院多次從法律角度清楚解釋，本港婚姻制度屬一男一女，無可爭議，法院「無意也並非對一男一女及同性婚姻放在同一件事」。他強調，法院在這些案件的考慮是，同性關係人士在簽證或醫療等某些範疇，應否有相應權利及福利，以及差別對待是否有實質理由。他指出，同性關係與一男一女婚姻的法律地位完全不同，法院也並非模糊兩者，「是同一路線，只是不同時段、在不同範疇方面處理案件」。

另外，對於政府修訂《監獄規則》可基於國安等原因，獲法庭手令下拒絕在囚人士見個別律師，毛樂禮說構成指控的性質嚴重，相信發生機率不高，公會會研究議題。

毛樂禮 終審法院 大律師公會 同性伴侶關係登記條例草案

