九市速遞：南沙方案3周年 穗市長：將提升「含港量」

孫志洋在記者會稱，將繼續改善高鐵慶盛站經停班次，加快推進廣珠澳高鐵等重點項目，建構南沙與港澳機場快速通道，暢順大灣區「半小時交通圈」；產業方面，將加快慶盛粵港智谷等園區建設，拓展「港澳研發+南沙轉化」、「港澳服務+南沙製造」等創新模式，提高智能裝備、資料服務等新興產業和深海深空、細胞與基因等未來產業的「含港量」、「含澳量」，以郵輪互通、文旅互推等促進三地互為「旅遊客源地」和「消費目的地」，並加快推港澳遊艇自由行。

加快實施港澳遊艇自由行

南沙區委書記劉煒稱，過去一年南沙實有人口新增11萬，當中青年人才超過7萬。南沙區「青出於南」政策為前來求職的大學生提供最長15晚免費住宿，對新引進的本科、碩士、博士人才分別補貼每月1000元、2000元、4000元，連續發放30個月，力爭3年內引進5萬名大學生到南沙創新創業。他還透露，香港科技大學（廣州）已孵化超過150多家青年科技人才的企業和項目，未來將打造環港科大（廣州）及南沙科學城國際創新創業社區。