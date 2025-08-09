明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

九市速遞：南沙方案3周年 穗市長：將提升「含港量」

【明報專訊】今年是國務院頒布《南沙方案》3周年，亦是方案中提到2025年第一階段目標的收官之年。廣州南沙工委發布《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作白皮書（2022.06-2025.06）》，廣東省新聞辦周二（5日）召開記者會稱，第一階段目標基本完成。廣州市長孫志洋稱，將提升新興產業「含港量」，同時加快實施港澳遊艇自由行。

孫志洋在記者會稱，將繼續改善高鐵慶盛站經停班次，加快推進廣珠澳高鐵等重點項目，建構南沙與港澳機場快速通道，暢順大灣區「半小時交通圈」；產業方面，將加快慶盛粵港智谷等園區建設，拓展「港澳研發+南沙轉化」、「港澳服務+南沙製造」等創新模式，提高智能裝備、資料服務等新興產業和深海深空、細胞與基因等未來產業的「含港量」、「含澳量」，以郵輪互通、文旅互推等促進三地互為「旅遊客源地」和「消費目的地」，並加快推港澳遊艇自由行。

加快實施港澳遊艇自由行

南沙區委書記劉煒稱，過去一年南沙實有人口新增11萬，當中青年人才超過7萬。南沙區「青出於南」政策為前來求職的大學生提供最長15晚免費住宿，對新引進的本科、碩士、博士人才分別補貼每月1000元、2000元、4000元，連續發放30個月，力爭3年內引進5萬名大學生到南沙創新創業。他還透露，香港科技大學（廣州）已孵化超過150多家青年科技人才的企業和項目，未來將打造環港科大（廣州）及南沙科學城國際創新創業社區。

上 / 下一篇新聞

外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
外傭涉墮胎藥售同行 11人被捕1控殺胎
話你知：終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
話你知：終止懷孕兩情况合法 須指定醫院施行
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
基孔熱一周5輸入個案 66歲婦佛山探親染疫
代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料
代辦駕照周三起遏賣籌 領籌需申請人資料
設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
設同志框架 毛樂禮：應遵法庭判決 指判辭「很審慎」 無意改變一男一女婚姻制度
港英美商會撐立法 稱助吸人才
港英美商會撐立法 稱助吸人才
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成
購長和港口交易 FT：中遠尋求佔至少兩成
憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道
憂增屯門交通負荷 城規委員倡龍鼓灘跨灣橋改道
新田科技城地盤平整等工程招標
新田科技城地盤平整等工程招標
孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
孫玉菡：輸才扭本地勞動人口跌勢 學者稱需看定居人數等細項 議員倡高層督導人口政策
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
設計靈感取自宋代鹽田 啟德五行主題樂園啟用
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
偷Labubu等逾萬元公仔 裝修工囚一年
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
代父出頭推跌「和事老」 34歲漢認誤殺囚兩年半
胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線
胡漢清涉不小心駕駛 擬協商改認橫越雙白線
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
涉串謀勾結外國勢力 黃之鋒案將轉介高院
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言
冀公院「唔需要吹哨者」 李夏茵：以身教鼓勵敢言
涉製子女兒童色情片 主婦還押
涉製子女兒童色情片 主婦還押
陳振聰將解除破產令 受託人反對
陳振聰將解除破產令 受託人反對
荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會：近年資金出問題
荔枝角食肆突結業 員工追百萬欠薪 私飯供應商之一 工會：近年資金出問題
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
警查兇案 揭新義安盜身分「開殼」登記車輛
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
反恐二案 第四被告結案同稱遭警打逼供
被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核
被捕後遭革職 前紀律部隊人員申覆核
九市速遞：前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞：前海上半年實際使用外資增15.9%
九市速遞：粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞：粵港車牌「代辦人」騙270萬囚7年半
九市速遞：原創「港貓」北上拓展
九市速遞：原創「港貓」北上拓展
灣區手記：英語角 ／文：尚東美
灣區手記：英語角 ／文：尚東美
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】廠商會提百施政建議 倡設民間外交大使
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】政府收非華裔實習生 今年44個歷來最多
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】已有清潔龍食安平台 食環開多個部門專頁
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票
【Emily】消費新聞獎 攝影組五強等你投票