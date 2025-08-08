收樓揭倒斃 鄰居：近半年每兩三周有人去拍門

社署回覆本報查詢稱，會嘗試聯絡事主家人，並按其福利需要提供協助。據了解，事主並非社署社工的跟進個案。房署日前表示，戶主無欠租紀錄，惟沒如期交回去年10月發出的居住情况申報表，房署其後多次上門家訪、聯絡戶主及其親屬不果，亦曾聯絡社署，今年6月30日發出遷出通知書，上月31日終止租約，前日上門收樓。

涉事單位水表箱鎖上

本報記者昨早11時許到事發單位的樓層觀察，水表箱設於每條走廊盡頭，除了該單位所屬走廊的水表箱外，其他水表箱均沒上鎖，可打開查看讀數。

葵青區議員伍志華表示，死者生前未曾接觸其辦事處人員，亦未有死者家屬聯絡他，認為房屋署雖可查閱水電表讀數，但部分獨居長者較節儉，房署未能藉此發現異樣也不出為奇。伍又稱，由房署聯絡不上戶主至揭發婦人身故相隔一段時間，建議署方設立獨居長者名冊，僅供內部人員參考，並多加留意相關住戶，及早發現同類事件，亦需宣傳鄰里關懷。

議員倡設獨居名冊 長者關注私隱

住在事發單位對面的羅先生昨稱，近半年每兩三個星期就有房署職員與保安到事發單位拍門、發信，又向鄰近住戶查詢事主行蹤，惟單位沒傳出異味，房屋署難以察覺住戶是否在單位內死亡。

住在事發單位樓上的75歲鄭先生自言平日有聯絡家人，緊急時可按平安鐘，不擔心類似事件發生在自己身上，但現時大多公屋單位關上大門，保安難察覺異狀。被問到政府應否透過恆常家訪、記錄住戶出入大廈來減低獨居長者失救風險，鄭擔心會侵犯私隱，建議當局留意單位信箱有否定期清理，若發現異狀，保安拍門或聯絡住戶數天不果，可報警要求調查，必要時才入屋。