冷氣滴水發提示信 外判屋邨遠超房署 申訴署：房署無法辨濫發否 監管較被動

業界：反映外判商依程序 有效處理

香港物業管理公司協會前會長陳志球稱，不論外判邨或直管邨，兩者人員「用一把尺」處理投訴，每次均盡力勸喻及協助涉事租戶改善；而物監局曾向持牌物管公司派發有關處理滴水及居民投訴指引，每月都會突擊檢查，相信不論公屋或私人樓宇，物管公司都會遵守指引。香港物業服務公司協會主席潘建良稱對公署的建議無異議，惟對公署以外判邨發出提示信數量較直管邨多、從而比較外判邨和直管邨的結論「不敢苟同」，他稱提示信數量反映外判公司依程序做足，最終令投訴個案得以有效處理而已。

去年重複投訴佔比 外判10.6%直管6.3%

現時房屋署轄下約三分之二公屋物管工作由外判商承辦，涉及132條屋邨、47萬戶。公署昨日發表「主動調查行動報告」，提到2022至2024年外判邨與直管邨分別接獲2826宗和1049宗冷氣機滴水投訴，期間分別增加45.5%及20.1%。去年外判邨重複投訴佔投訴總數的10.6%，直管邨則佔6.3%，報告認為反映直管邨情况較佳，外判邨物管公司的表現在投訴升幅或重複投訴「均表現稍遜」。

報告引述2020年6月初，有外判邨住戶多次投訴樓上單位冷氣機滴水，保安員及辦事處每次接獲投訴後均有跟進，但經多番口頭及書面提醒，涉事單位冷氣機去水喉仍遲遲無繫穩於室內，因而屢次造成滴水滋擾，問題持續3個月。外判物管公司未有按扣分制發出《糾正違例事項通知書》或書面警告以至跟進扣分，公署認為其處理過於寬鬆。此外報告提到，有直管邨保安員測試冷氣機滴水方式不一，亦未見有系統地覆檢。

第四次滴水始發扣分制通知書

公署質疑外判商未按指引辦事

另一個案涉及2023年9月，有外判邨住戶投訴樓上冷氣機滴水，涉事租戶稱已維修，但未能安排時間測試，保安員只能到天台視察，一度判斷為無滴水，屋邨辦事處認為「個案已終結」，惟兩日後住戶再投訴冷氣機滴水，問題直至翌月未解決；結果公署介入後，辦事處向租戶發「糾正違例事項通知書」要求糾正，兩天後再到場測試冷氣機確定無滴水，投訴人才同意問題已解決。公署指出，辦事處四度發出勸喻性質的「滴水通知書」，第四次發現滴水才發出屬於扣分制的「糾正違例事項通知書」，反映未按指引辦事。

公署在報告的「評論及建議」部分提到，「違例事項通知書」是扣分制下的執管工具，惟提示信只屬勸喻性質，物管公司未必須呈報房屋署，在公署查訊及調查初期，房屋署亦未就發出提示信訂立指引，在監管物管公司上「較為被動」；公署欣悉房屋署2024年12月起實施扣分制加強措施，惟對於監管管理公司是否按指引發出勸諭信和報告個案方面，仍有改善空間。

陳積志：房署多年工作令問題大幅改善

另外，申訴專員陳積志在昨日新聞稿的第三段表示，房署多年來進行大量工作，包括推行冷氣機去水管安裝計劃，及將冷氣機滴水不當行為納入屋邨管理扣分制，令問題大幅改善，工作成果值得肯定和讚賞。