反恐二案 第三被告結案：警員打嚇𧨾 陪審應剔除招認

綜合證供，被告吳子樂在宏創方503室被捕，單位搜出電子火柴、鎂粉及硫磺等。吳在警誡下承認處理明愛醫院爆炸品案和運送羅湖炸彈案原材料。警員其後將吳帶至單位外殘廁，翌日將吳帶返警署做錄影會面。

辯方大律師梁耀煒昨在結案陳辭表示，警員當晚11時拘捕吳子樂，翌晨8時才向吳發放羈留人士通知書。梁說，通知書列明被捕者最關鍵的權利是疑犯可以找律師，惟吳被捕一日後才獲安排見律師，在錄影會面行使緘默權，當時已完成首3次會面。

稱通宵無睡覺 見律師前警三度會面

辯方表示，吳子樂被捕後通宵無睡覺，「無間斷」接受3次會面，更在會面中直言「有啲眼瞓」，陪審團應考慮吳的精神狀况剔除招認。此外，辯方案情是吳曾被警員「打嚇𧨾」，控方早前反駁稱吳沒向警署值日官投訴。辯方昨着陪審團利用智慧和經驗思考控方說法，「第三被告畀咩人打？畀警察打，仲向番警察投訴？係咪咁樣先？」

辯方又稱，警隊宗旨是不會毆打疑犯，惟陪審員不能單憑證人任職警員，裁定他們證供較可信。

控方未供搜屋後CCTV片 「須證非插贓」

針對503室證物，辯方指控方依賴海量的閉路電視片段舉證，卻無法提供2020年3月8日凌晨搜屋後的片段，構成疑點。辯方表示，警方行動前曾將14個袋及15個行李箱搬到鄰近的502室，警員供稱物品為爆破裝備，卻無法提供書面紀錄。辯方認為，不排除有證物從502室搬入503室，「應該由控方證明所有證據並非插贓」。

辯方續提出，吳子樂曾在會面供述個人背景，他被捕時任職金融從業員，正攻讀科大碩士，是努力工作的年輕人。辯方提及吳早年喪父，吳被押返黃大仙寓所時，與母親相擁而泣，「佢係咪咁樣冒險（犯案），令自己前途盡毁，同媽媽分開？」聆訊今續，由另一被告張家俊的大律師結案陳辭。

【案件編號：HCCC 186/22】