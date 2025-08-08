明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

撞斃過路老婦 鐵騎士囚16月停牌5年

【明報專訊】81歲老婦去年在天水圍銀座輕鐵站外過路，被一輛電單車撞倒，送院翌日不治。司機早前承認一項危駛致死罪還押，區域法院昨日判刑。法官表示，事發時不少行人在過路，雖然被告駛到行人過路處時，交通燈剛轉綠燈，但不等於他有權貿然穿越行人過路處；惟法庭接納被告有悔意，考慮他認罪及其家庭背景，判處監禁16個月、取消駕駛執照5年。

官：轉綠燈不等同可貿然穿越行人過路處

被告陳家禧（現年38歲）承認2024年2月15日在天水圍銀座輕鐵站外天恩路上危險駕駛，引致盧姓老婦死亡。

法官陳廣池判刑稱，事發當日為下午，事主與家人踏出天恩路的行人過路處時，行人過路燈的綠燈閃爍；事主走到路中心時，行人過路燈轉為紅燈，約3至5秒後，被告駕駛的電單車將事主撞倒，事主前額着地，送院搶救至翌日因頭部創傷不治。被告於事發後當場被捕，在警誡下稱他以為所有行人已橫越馬路，遂減速繼續行駛，發現事主時已收掣不及。陳官稱，由於被告沒停車或大幅減速，情况屬於危險駕駛。

陳官引述求情內容稱，被告任職吊機操作員，育有一子一女，對事件有真誠悔意，事後亦飽受精神壓力，對駕駛感到恐懼。陳官量刑提到，被告剎那間奪去生命，對事主家人造成傷痛，而被告撰求情信向事主一家致歉，又自言他在經歷祖母的離世後決定認罪及承擔責任。陳官接納被告有真誠悔意，但亦指被告不顧及行人，在繁忙路段更需保持小心謹慎，並指被告2012年因危駕被判緩刑一年，事發前一年才取得電單車駕照。

陳官稱，考慮被告認罪、為家人痛定思痛等因素，可酌情減刑，並因其交通案底發生超過5年而不予考慮，最終判囚16個月，取消其駕駛執照5年。

【案件編號：DCCC 1047/24】

相關字詞﹕區域法院 電單車意外 危險駕駛導致他人死亡

上 / 下一篇新聞

流感針資助擬擴至全齡慢病者 惠糖尿心血管肝肺病人 劉宇隆：絕對值得
流感針資助擬擴至全齡慢病者 惠糖尿心血管肝肺病人 劉宇隆：絕對值得
《頭條新聞》案 通訊局終極敗訴
《頭條新聞》案 通訊局終極敗訴
衛署再函全港醫生 囑見基孔熱病徵即報
衛署再函全港醫生 囑見基孔熱病徵即報
冷氣滴水發提示信 外判屋邨遠超房署 申訴署：房署無法辨濫發否 監管較被動
冷氣滴水發提示信 外判屋邨遠超房署 申訴署：房署無法辨濫發否 監管較被動
房署：投訴比2005年減93% 反映措施有效
房署：投訴比2005年減93% 反映措施有效
收樓揭倒斃 鄰居：近半年每兩三周有人去拍門
收樓揭倒斃 鄰居：近半年每兩三周有人去拍門
零水電公屋戶覆核敗訴 房署：盡快收回單位
零水電公屋戶覆核敗訴 房署：盡快收回單位
8人騙交通傷亡援助被捕 偽造病假紙 有呃逾10萬
8人騙交通傷亡援助被捕 偽造病假紙 有呃逾10萬
6月收緊至最多60天病假 限兩年申一次
6月收緊至最多60天病假 限兩年申一次
海關檢6萬件冒牌貨 兩成高仿
海關檢6萬件冒牌貨 兩成高仿
停職警認藏毒候判 有同類案底
停職警認藏毒候判 有同類案底
男生狎9歲妹判入教導所 官稱家庭悲劇 勉勿自棄
男生狎9歲妹判入教導所 官稱家庭悲劇 勉勿自棄
假單騙4萬元活動費 NGO主席囚4月
假單騙4萬元活動費 NGO主席囚4月
單車客攔小巴案 兩人認踩行人路罰千元
單車客攔小巴案 兩人認踩行人路罰千元
教師涉狎兩少女 事主：被告曾談露骨話題
教師涉狎兩少女 事主：被告曾談露骨話題
綠置居暫超額13倍 黃碧如：預期內
綠置居暫超額13倍 黃碧如：預期內
「近社會共識」 司機體檢修例積極推 運物局原稱正敲定具體建議 昨提多項要求
「近社會共識」 司機體檢修例積極推 運物局原稱正敲定具體建議 昨提多項要求
涉泄行家私隱 的士通訊群組管理員被捕
涉泄行家私隱 的士通訊群組管理員被捕
反恐二案 第三被告結案：警員打嚇𧨾 陪審應剔除招認
反恐二案 第三被告結案：警員打嚇𧨾 陪審應剔除招認
潮行GBA：體驗南越國日常 二千年古簡共賞
潮行GBA：體驗南越國日常 二千年古簡共賞
灣區手記：白牌車北上 ／文：尚東美
灣區手記：白牌車北上 ／文：尚東美
【Emily】葉劉兩餸飯出爐 客串一日店員 話證明港人靈活求變
【Emily】葉劉兩餸飯出爐 客串一日店員 話證明港人靈活求變
【Emily】寵物便便遍半山 民建聯倡狗廁改設計
【Emily】寵物便便遍半山 民建聯倡狗廁改設計
【Emily】體育園「五行童樂園」今開 沙池10米塔任玩
【Emily】體育園「五行童樂園」今開 沙池10米塔任玩
【Emily】浸大：中醫研究10年大增 幅度遠超全球科研
【Emily】浸大：中醫研究10年大增 幅度遠超全球科研
【Emily】盧文端父子伙科大 撐新能源研究商用
【Emily】盧文端父子伙科大 撐新能源研究商用