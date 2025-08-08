撞斃過路老婦 鐵騎士囚16月停牌5年

官：轉綠燈不等同可貿然穿越行人過路處

被告陳家禧（現年38歲）承認2024年2月15日在天水圍銀座輕鐵站外天恩路上危險駕駛，引致盧姓老婦死亡。

法官陳廣池判刑稱，事發當日為下午，事主與家人踏出天恩路的行人過路處時，行人過路燈的綠燈閃爍；事主走到路中心時，行人過路燈轉為紅燈，約3至5秒後，被告駕駛的電單車將事主撞倒，事主前額着地，送院搶救至翌日因頭部創傷不治。被告於事發後當場被捕，在警誡下稱他以為所有行人已橫越馬路，遂減速繼續行駛，發現事主時已收掣不及。陳官稱，由於被告沒停車或大幅減速，情况屬於危險駕駛。

陳官引述求情內容稱，被告任職吊機操作員，育有一子一女，對事件有真誠悔意，事後亦飽受精神壓力，對駕駛感到恐懼。陳官量刑提到，被告剎那間奪去生命，對事主家人造成傷痛，而被告撰求情信向事主一家致歉，又自言他在經歷祖母的離世後決定認罪及承擔責任。陳官接納被告有真誠悔意，但亦指被告不顧及行人，在繁忙路段更需保持小心謹慎，並指被告2012年因危駕被判緩刑一年，事發前一年才取得電單車駕照。

陳官稱，考慮被告認罪、為家人痛定思痛等因素，可酌情減刑，並因其交通案底發生超過5年而不予考慮，最終判囚16個月，取消其駕駛執照5年。

【案件編號：DCCC 1047/24】