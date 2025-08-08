明報新聞網
港聞

港聞二

「近社會共識」 司機體檢修例積極推 運物局原稱正敲定具體建議 昨提多項要求

【明報專訊】35歲菲律賓籍男旅客周二（5日）於荃灣如心酒店門外被一輛的士高速撞向牆邊，送院不治，肇事八旬司機報稱事發時頭暈，事件再令公眾關注高齡商用車司機的駕駛安全問題。政府原擬去年底修例落實相關體格檢驗規定，至今無期；運輸及物流局前日稱「正敲定具體建議」，運物局昨日再回覆修例時間表查詢時，則稱已留意到社會對一些擬議要求「已大致取得共識」，正就此「積極」進行諮詢、修訂法例、制訂指引等所需的準備工作和程序。

菲死者家屬認屍 領事館：未商追究意向

肇事八旬司機涉嫌危駕致死被捕，獲准保釋候查，本月下旬向警方報到。死者3名女親友昨晨由菲律賓駐港總領事館職員陪同，抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續。領事館昨日回覆本報表示，正與家屬保持接觸，會視乎文件處理進展，冀盡快將遺體運返菲律賓。至於家屬追究及索償意向，領事館稱暫未商討，會提供支援。

對於社會對商用車司機體格要求的討論，運物局昨日再回覆本報時表示，留意到社會對一些擬議要求「已大致取得共識」，包括收緊《道路交通（駕駛執照）規例》有關殘疾的要求（見表）、將商用車司機提交「體格檢驗證明書」的年齡門檻由70歲降低至65歲、「增潤」體格檢驗證明書的內容，並制定相關醫療指引讓醫生評估及跟進時有更清晰的準則。

議員倡70歲每年一檢 業界籲加入慢病管理

立法會交通事務委員會委員陳學鋒昨在港台《千禧年代》表示，現時本港65歲以上人士普遍健康，認為65歲以上可兩年一檢或5年兩檢，而70歲以上人士身體狀况變化明顯，應每年一檢。他認為「體格檢驗證明書」亦應加入反應檢驗，另建議就一定年紀的司機每更駕駛的持續時間設定上限，舉例一天不得工作多於10小時，以防因疲勞引致風險。

政府2023年向立法會提交的交件，未有建議為商用車司機設年齡上限，當時解釋稱醫學及意外數據不足以證明年齡與交通意外有必然關係。陳學鋒認為達80歲的商用車司機在乘客安全保障較差，應列為退休界線。

的士小巴商總會則認為政府不應單純考慮以年齡劃線，對於70歲以上如需續牌者，可考慮在體檢加入更科學的身體及判斷力評估，包括反應速度及慢性疾病管理，逐步推動「以健康取代年齡」的發牌理念。

