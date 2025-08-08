流感針資助擬擴至全齡慢病者 惠糖尿心血管肝肺病人 劉宇隆：絕對值得

明報記者 楊晨

本報向衛生署查詢擴展流感疫苗資助群組的理據及牽涉增加多少公帑，獲回覆稱2025/26年度流感疫苗採購正進行，稍後公布安排。

2024/25年流感疫苗接種計劃涵蓋資助所有6個月至未滿18歲、年滿50歲者，18至49歲群組則須符合指定條件方可獲資助，包括智障、領取傷殘津貼、綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」者，以及有長期心血管疾病等高風險情况並領取綜援者，否則須自費在私家診所接種。

50至64歲群組接種率25.6%最低

劉宇隆表示，近年政府大力發展基層醫療，相信今次流感疫苗資助擴至所有慢性病患者亦以重視預防為目的，因慢病者感染流感有更高風險出現嚴重併發症，並更有可能入院，對公營系統造成壓力，新安排絕對值得，「最重要係你投一元，你究竟可以拿回多少」。

林永和稱，科學委員會一直都將慢性疾病患者列為高危群組，他亦曾建議檢視資助安排，相信新安排能提供誘因鼓勵18至49歲長期病患接種流感針。他說，現時有關群組因未納入資助範圍，故未有打針人數等數據，不過預料新安排推行初期未必有太多人接種疫苗。

他提到，現時50至64歲者即使獲資助，流感針接種率較其他年齡群組不理想。據衛生防護中心數字，50至64歲於各目標群組中接種率最低（見表），2024/25年度截至今年7月數據，該群組接種率25.6%；最高是6歲至未滿12歲者，接種率73.8%。

先導計劃助私醫採購 不能另收共付額

根據計劃最新醫生指引，私家醫生應為18至49歲長期病患接種者評估健康，確定是否患指定長期病患，包括慢性心血管疾病（高血壓而沒有併發症除外）、肺病、肝病或腎病、糖尿病等。

林永和透露，政府會推出先導計劃，為參與疫苗資助計劃的私家醫生採購部分流感疫苗，預計較醫生直接向藥廠買疫苗便宜，但政府要求醫生不能再收取共付額。

打針擬須登記醫健通 利「全民慢病管理」

據悉，政府亦擬日後要求在計劃下獲資助打流感針的成年人須登記醫健通。劉宇隆認為，電子化健康數據有利於做到「全民慢病管理」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676