海關檢6萬件冒牌貨 兩成高仿

【明報專訊】粵港澳於7月18至31日一連兩周展開今年第二次聯合執法，打擊由三地轉口往北美、歐洲及「一帶一路」地區的冒牌貨。香港海關在行動中偵破25宗案件，拘捕5名跨境貨車司機，檢獲約6.7萬件冒牌貨，市值約4400萬元，包括手表、手袋、運動用品等，約兩成屬高度仿真貨品。

海關在邊境口岸、快遞公司及多區物流倉庫截查可疑物品，偵破19宗冒牌貨案件，並在深圳灣和港珠澳大橋香港口岸偵破5宗入境貨車轉運冒牌貨案件，拘5司機（53至69歲），均保釋候查。另外，海關在屯門內河碼頭截獲藏有冒牌貨、準備從水路轉運出口的40呎貨櫃。

海關版權及商標跨境調查組督察任杞津稱，今次檢獲貨品全部轉口往南美及北美為主，非供應本地市場，貨品多以高度仿真為賣點，並假冒限量、特別版商品，高仿貨佔檢獲總數兩成，佔總市值約四成。假冒貨品來源、是否涉及冒牌貨集團、被捕人是否相識等仍待調查。

轉口美洲為主 部分附「出世紙」檢驗證

任杞津說，高仿貨做工精細，包裝、配置亦與真品相似，連同塵袋、硬盒及配飾，甚至有偽造收據、「出世紙」和檢驗證書，一般人難辨真偽，行動有賴商標持有人協助辨別。海關將繼續與內地及澳門合作打擊冒牌貨，呼籲本港物流業界對客戶貨品提高警覺，並向海關舉報侵權物品。

