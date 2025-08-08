明報新聞網
港聞

港聞二

8人騙交通傷亡援助被捕 偽造病假紙 有呃逾10萬

【明報專訊】警方去年起拘捕逾300人，涉嫌「自導自演」交通意外後偽造病假紙，騙取社署「交通意外傷亡援助」（俗稱「車手獎」）。警方自周一起連續3日展開第三次代號「破惑」的行動，以欺詐罪拘捕多8人，涉及同類手法詐騙援助，已獲准保釋候查。據了解，當中有人申報最高上限180日病假，騙取約10多萬元援助。社署表示，今年6月底起已實施新安排，補助最多60天為限（見另稿），署方會繼續全力配合警方調查，打擊相關罪行，確保公帑用得其所。

警方4月接獲社署轉介10宗涉及「車手獎」的可疑申請個案。警方經調查，發現涉案者於去年2月至12月騙取援助金，共牽涉8宗交通意外，大部分疑是「自編自導自演」。涉事司機均報稱於清晨時分在僻靜路段，因避狗或路面濕滑發生意外，司機或乘客事後訛稱受傷，並提交多張偽造病假紙，病假由94至180日不等，向社署申請「車手獎」。

社署轉介 疑自導自演車禍

警方西九龍總區刑事部經深入調查，周一至周三（4日至6日）展開拘捕行動，以涉嫌欺詐罪拘捕7男1女，年齡22至60歲，各人報稱任職倉務員、運輸工或無業等，全數已獲准保釋候查。

西九龍總區重案組總督察林柏喬稱，自去年3月，社署發現有不法分子利用偽造病假紙申請交通意外傷亡援助，先後兩次將分別約300宗及約90宗可疑個案轉交警方跟進，而今次警方接獲10多宗轉介個案，相信執法行動已令個案數字回落。

警方由去年10月起採取多次拘捕行動，截至今年6月共拘捕353人，經諮詢律政司意見後，部分人已被起訴。

​社署表示知悉警方近日就其轉介的欺詐交通意外傷亡援助個案展開拘捕行動，會繼續配合警方調查。署方重申，詐騙交通意外傷亡援助金屬刑事罪行，可根據《盜竊罪條例》（第210章）被起訴，一經定罪，最高可被判囚14年。

根據社署資料，廉政公署曾於2024年起訴兩人涉及詐騙交通意外傷亡援助，分別被判囚24及14個月，涉及援助金額約30萬及15萬元。

