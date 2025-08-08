綠置居暫超額13倍 黃碧如：預期內

收表3.6萬 遜上期同期27%

房委會稱，上述只屬臨時數字，因尚未計及日內會收到的郵遞申請，以及各屋邨辦事處仍在處理的紙本申請。房委會表示，「綠置居2024」預計今年第三或四季攪珠，屆時才公布最終申請數字。房委會於上期綠置居攪珠當日公布接獲5.6萬份申請表，其中約2.1萬份為新申請表。若以新申請表計算，最高為2020年推售鑽石山啟鑽苑，當時接獲4.2萬份新申請表。

翻查資料，上期綠置居主要推售長沙灣麗玥苑2350伙，其中賣點是最大面積單位達646平方呎，可分間3房，另部分戶型介乎約452至614平方呎。今期宏緻苑2576伙中，最大面積單位約450至466平方呎。

黃碧如表示，綠置居接獲表數會受多項因素影響，包括推售屋苑單位地點、面積，以及當時樓市及經濟狀况，現在申請反應屬預期內。