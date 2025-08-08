綠置居暫超額13倍 黃碧如：預期內

【明報專訊】房委會昨公布，周三截止申請的「綠置居2024」，暫時計算共接獲3.6萬份申請表，其中包括1.2萬份新申請表，較上期截止申請時暫收4.9萬份申請表減少27%，以今期推售2576個九龍灣宏緻苑新單位計算，超額認購13倍。房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，今期綠置居申請反應屬預期內，認為現時樓市及經濟環境下仍錄得10餘倍超額，反映市民對資助出售房屋需求仍殷切。
收表3.6萬 遜上期同期27%
房委會稱，上述只屬臨時數字，因尚未計及日內會收到的郵遞申請，以及各屋邨辦事處仍在處理的紙本申請。房委會表示，「綠置居2024」預計今年第三或四季攪珠，屆時才公布最終申請數字。房委會於上期綠置居攪珠當日公布接獲5.6萬份申請表，其中約2.1萬份為新申請表。若以新申請表計算，最高為2020年推售鑽石山啟鑽苑，當時接獲4.2萬份新申請表。
翻查資料，上期綠置居主要推售長沙灣麗玥苑2350伙，其中賣點是最大面積單位達646平方呎，可分間3房，另部分戶型介乎約452至614平方呎。今期宏緻苑2576伙中，最大面積單位約450至466平方呎。
黃碧如表示，綠置居接獲表數會受多項因素影響，包括推售屋苑單位地點、面積，以及當時樓市及經濟狀况，現在申請反應屬預期內。