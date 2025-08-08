教師涉狎兩少女 事主：被告曾談露骨話題

被告劉湛基（39歲，教師）被控一項普通襲擊及4項猥褻侵犯罪。他被控2022年12月30日襲擊女子X，另被控2023年4月某日非禮女子Y，以及於2023年5月18日一度非禮X和兩度非禮Y。X及Y同生於2006年，法庭頒下匿名令，禁止報道案發地點、X及Y的職業、被告與X和Y的關係。

強行呼「BB」摸腿 沒對質因「感不回應」

X以視像形式供稱，2022年12月30日與被告在案發地點見面，她坐在書桌前，被告坐在她右邊。她感到被告用力踢她的右小腿，於是她把椅子向左移。她稱後來Y到場，被告與她及Y分享他的戀愛或性經驗。X說「後來佢（被告）講嘅嘢愈來愈露骨，我覺得應該要停，因為好尷尬」。X有着被告不要再說，但他沒理會。

X作供時哭泣，稱前年5月18日再與被告及Y見面，X和Y伏在桌上使用手機。X感到有人用手從她的膝頭開始向上掃其大腿，再向下掃。X後來發現Y皺眉，她們都「感覺唔係太好」，決定一起離開，兩人討論後認為同遭被告觸摸。X稱，被告平時會不顧她的反對，稱呼她及Y為「BB或寶貝」。她們最終把事件告知輔導員及社工。

辯方盤問X時，問她為何沒即時與被告對質，X稱「我覺得佢唔會回應」。被問到為何沒即時通知家人，X稱事件令她尷尬，「怪自己保護唔到自己」。X作供完畢，Y今作供。

【案件編號：FLCC 399/25】