假單騙4萬元活動費 NGO主席囚4月

被告丘嘉熙（36歲）早前經審訊後裁定兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用載有不實內容的文件罪、一項使用虛假文書副本罪和3項欺詐罪成。

於劇團兼職 屢以劇團名義開假單

案情稱，被告案發時是香港婦女基督徒協會主席，同時在新域劇團擔任兼職教育主任，負責向本地學校推廣該劇團的戲劇節目。2020年2月至2021年6月期間，該協會分別獲婦女事務委員會及政制及內地事務局撥款舉辦一個繪畫班及一個有關性別認同的工作坊。

被告其後向協會提交一份報價紀錄及一張收據，誤導協會向她發還購買80個畫框的費用；而收據則顯示一間畫室以12,000元出售有關畫框。不過廉署調查發現新域劇團沒發出報價單，其餘4張報價單則於採購後取得，該畫室從沒出售該等畫框予被告。

此外，被告又向政制及內地事務局提交一份新域劇團報價單副本，以申領發還該工作坊的影片拍攝及剪輯服務開支。廉署調查發現，新域劇團從沒發出該報價單，而有關服務合約是以11,250元判授予被告時任男友的製作公司。

辦戲劇活動詐騙3校1.7萬

案情又透露，被告曾向一間小學及兩間中學訛稱其戲劇活動會由新域劇團提供，詐騙該3間學校向被告支付費用共逾17,000元。廉署調查發現，該等活動並非由新域劇團提供。

【案件編號：KCCC 1177/24】