男生狎9歲妹判入教導所 官稱家庭悲劇 勉勿自棄

被告有幻聽病史 重犯風險低

被告P.M.S.（現20歲）承認2023年11月8日，在深水埗一單位非禮事主X。辯方求情稱，被告願入教導所服刑。法官游德康引述心理及精神科報告指出，被告從內地來港後面對適應問題，常有負面情緒和感覺孤獨，重犯風險偏低，亦有幻聽病史。另據X創傷報告，X有抑鬱症狀及自殘行為，心理專家建議X治療但遭拒絕。

事主現抑鬱症狀自殘拒醫 事後父母分居

法官稱，被告和X差9歲，X預期被照顧而非性侵，被告作為涉違反誠信，但不涉暴力元素。法官稱，非禮事件對X造成重大創傷，加上被告父親事後與X母分居，X感覺遭母責怪拆散家庭，可見本案為悲劇。法官寄語被告踏入成年期好好成長，接受紀律訓練後重投社會，判他入教導所。法官提及曾考慮判被告入更生中心，惟情節嚴重，不予考慮。

法官原以英語宣判，散庭前改以廣東話勸勉被告，「你唔可以放棄，OK？」法官稱，每人都面對不同挑戰和困難，包括被告、X和庭上所有人，若無法獨自解決困難，可靠外界支援；隨着案件判刑，懲教人員及心理輔導人員會協助被告成長，他應盡量利用身邊資源令自己變好。

家庭困難不因服刑消失 盼父好好生活

法官向被告表示，若他真的關心家人，應好好照顧自己，「你積極行動，喺家人心入面已經係幫助……你照顧佢哋嘅方法，就係照顧好你自己」。法官亦寄語被告父親「唔好放棄你個仔」，社會資源和專業人士會協助其子應付挑戰。法官明言「家庭困難唔會因為你個仔關押完而消失」，盼被告父親好好生活。

【案件編號：HCCC 97/25】