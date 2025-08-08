明報新聞網
潮行GBA：體驗南越國日常 二千年古簡共賞

【明報專訊】廣州南越王博物院最近推出MR（混合實境）眼鏡，讓遊客「沉浸式遊覽」，透過MR播放的動畫及語音了解館藏，並配合角色扮演、做任務等活動投入其中。此外，現正舉辨的「甄．集——南越王博物院藏品徵集成果展」，展出博物院珍藏的130多枚南越王木簡原件，觀眾可一睹2000多年前的「嶺南第一簡」風采。

明報記者 林迎

若穿越回南越國，你會選擇做「書記官」、「小宮女」還是「小幫廚」？遊客既可按角色做任務、領獎品，也可「躺平」單純遊覽。MR眼鏡在館內不同位置會自動加載短片及語音，讓遊客穿越時空，體驗南越國的一天。展館二樓還有VR電影《天命朱雀．遇見南越王》，遊客可在指定區域觀賞。

南越國是秦朝將領趙佗於公元前204年在番禺（今廣州）建立的政權，公元前111年被漢武帝所滅。南越王墓、南越國宮署分別於1983年和1995年出土，兩間博物館2021年合併為南越王博物院。該院成立以來共接收400多件文物，除了南越國文物，還有廣州全市零星發現的陶屋、陶俑等，多出自漢代，當中精品亦在此展覽一同亮相。

「鎮館之寶」是130多枚南越國木簡原件，2004年在南越國宮署遺址的一口滲水井內出土，填補嶺南簡牘考古的空白。木簡被發現時淤積在井底泥土，在長沙簡牘博物館的支援下提取、清洗、保護。全部木簡在2023年整理完畢，2024年經廣東省文物鑑定站評級，這批木簡有44件珍貴文物，其中二級文物6組17件，三級文物27件。

展覽負責人李光輝稱，為好好保存和維持木簡狀態，開展15天後，部分將輪換展示。完整木簡長25厘米，寬1.7至2.4厘米，絕大多數單行書寫，寫有墨書文字共約1200字。最多的一片有23字，最少只有3字，多為12字。內容包括日常記事、律法處分等，例如「乾魚三斤十二兩 給處都卒義犬 食」、「大雞官奴堅當笞一百」、「使謹諭居室食畜笞地五十」，書寫者可能是王宮的「書記官」。當中內容多在歷史文獻少見或不見，是研究南越國史的第一手文字資料，堪稱「嶺南第一簡」。由於木簡保存不易，通常只展出複製品，此次真品「輪番上陣」展出，殊為珍貴。

