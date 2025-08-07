烏蛟騰村市區出路「二變一」 村民返工覆診受阻

56K今起直達粉嶺站

運輸署昨晚在facebook公布，今日起將改善56K特別班次服務，直接接載村民往返烏蛟騰村及港鐵粉嶺站，中途毋須轉車，服務時間調整為早上6時半至晚上7時半，每小時一班，直至新娘潭路近涌背一段重開。

大埔新娘潭路周二在黑雨警告期間發生嚴重山泥傾瀉，位處大埔新娘潭燒烤場以南的路段，下方山坡植被滑落、塌樹散落，南行行車線幾乎崩坍、損毁嚴重，路政署其後封閉來回行車線，並用堆石填方緊急鞏固斜坡。

路政署總工程師／新界東林啟文昨在港台《千禧年代》表示，新娘潭路的道路狹窄加上斜坡不穩，「本身承托馬路的斜坡塌了，變相沒了一條行車線，剩餘的行車線下方的路基情况都不太理想」，因而無法同時維修及開放單線雙程行車。林續說，承建商已承諾會調撥資源搶修，盼趕及周五回復單線雙程行車，下周初全面恢復行車。

烏蛟騰村現有百餘名住戶，以往皆依賴20R小巴往返港鐵大埔墟站，乃該村唯一公共交通工具，現需停駛。運輸署昨日安排56K小巴延長服務路段，接載村民往返鹿頸，上下午各設5班，每小時一班。

李觀運表示，昨早試乘56K，從烏蛟騰村抵達粉嶺站需45分鐘，全程「兜來兜去」，其間在鹿頸亦等待10分鐘轉車。他說，村內有10多名居民需每天往返市區上班，亦有村民會外出購物、覆診，昨日接獲部分村民反映稱難預估轉車時間，「就算預早出門，返工仍然遲到」。

區議員倡改善交通 「免封一邊就變孤島」

北區區議員高維基則說，烏蛟騰村住戶以長者為主，部分需定期往市區覆診，唯有靠村長或年輕村民「拍爛檔」幫忙接載，「不方便就一定有」，但指新娘潭路過往亦曾封路，「村民都很有經驗，亦理解基於安全考慮，要封閉一段時間」。他續說，今次事件亦揭示烏蛟騰村一帶交通基建不足，促當局考慮在烏蛟騰村來往鹿頸的路段設立恆常公共交通工具，「至少不會封了一邊，就變成孤島，出入不到」。