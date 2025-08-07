明報新聞網
港聞

港聞一

去年申報表至今未交 房署收樓揭獨居婦腐屍

【明報專訊】房屋署職員昨早到葵盛東邨上門收回一單位，發現七旬獨居婦倒斃屋內，據悉屍體已腐爛發黑。房屋署稱戶主沒如期交回去年10月發出的居住情况申報表，房署人員曾發信、致電、不同時段上門家訪、聯絡家屬等，均無法聯絡事主。有議員認為房屋署可在更早時間採取措施進入單位，並建議用科技監察高危獨居長者，減少同類事件再發生。

稱多次發信致電家訪不果

警方昨早10時許接獲房屋署職員報案，稱職員準備到葵盛東邨盛逸樓一單位尋找住戶收回單位，但無人應門，需破門而入，結果發現老婦倒臥單位。救援人員當場證實77歲袁姓女事主不治。案件列「屍體發現」，事主死因待驗屍確定。據了解，老婦被發現時倒臥客廳的牀上。

現時公屋租戶入住後，須每兩年申報居住情况。房屋署回覆本報表示，戶主沒如期交回去年10月發出的居住情况申報表，房署人員多次透過不同途徑嘗試聯絡，包括致電、於不同時段上門家訪、發出通知書、聯絡社署、聯絡戶主親屬等，「始終未能及早發現此不幸事件」，又稱職員每次到訪單位門外都無嗅到異味，過去未有接獲單位有異味或其他問題的投訴。

事主綜援戶 社署一直代交租

房署續稱，由於戶主未依期交回居住情况申報表，今年6月30日發出遷出通知書，上月31日終止租約，職員昨日收回單位時揭發事件；單位戶籍只有戶主一人，沒欠租紀錄。據悉事主領取綜援，因此社署一直代為交租。

鄰居張婆婆說，平時稱事主「袁姑娘」，形容她「有性格」。張憶述，袁以前間中表示腰痛，會請她幫忙按腰，大家相處融洽。張說沒見過袁的親友或有社工上門探訪，又稱袁曾透露有兒子及丈夫，但已移民。

鄰居：一年多沒見 未聞異味

張說近一年多沒見過事主，以為她前往內地，但因無對方電話號碼，故沒嘗試聯絡，且從沒嗅到異味。她又說「人一定係咁（有生老病死）」，希望對方安息。

房委會數據顯示，截至去年9月公屋全長者戶突破20萬個，佔整體公屋租戶近四分之一。今次並非首次發現獨居長者倒斃單位，身兼房委會委員及公屋聯會副主席的立法會議員梁文廣表示，一般即使住戶多次沒應門，但只要沒其他異常情况，例如傳出異味、長期欠租，為尊重住戶，一般不會破門而入。梁認為今次屬不幸事件，建議房委會參考房協安排「一邨一社工」，專門照顧高危長者戶，減低同類事件發生風險。

梁文廣建議房委會於長者戶單位門口安裝感應器，如多日無人出入就自動報警，或於大廈門口設拍卡開門系統，跟進多日無出入的住戶。

議員倡借助科技盡早發現

工聯會議員黃國表示，事件雖由房屋署職員發現，但相信死者已離世一段長時間，認為署方可在更早時間採取措施進入單位。黃認為對於此類高風險長者住戶，跟足程序固然重要，但實際上亦要多方面評估，做出更果斷行動。他相信未來獨居戶會愈來愈多，應透過科技幫助，如為高風險長者安裝智慧煤氣表，盼盡早發現不幸事件。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

